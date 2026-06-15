Çinli teknoloji devleri NVIDIA çiplerinden vazgeçerek yerel pazara yöneliyor

TikTok'un sahibi ByteDance dahil olmak üzere büyük Çinli teknoloji şirketleri, AI sistemlerini geliştirmede ABD merkezli NVIDIA şirketine olan bağımlılıklarını hızla azaltıyor. Pekin'in teknolojik bağımsızlığa yönelik adımları sonucunda ülkede yerel çip ve hızlandırıcı zinciri hızla şekilleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Reuters ajansının verilerine göre ByteDance, şu anda Şanghay merkezli Iluvatar CoreX şirketi ile grafik işlemcileri (GPU) satın almak üzere görüşmeler yürütüyor. Bu çipler, AI modellerinin çalışma sürecini (inferens) sağlamak için tasarlandı. Anlaşma gerçekleşirse Iluvatar CoreX, Huawei ve Cambricon gibi devlerden sonra ByteDance için üçüncü büyük yerel çip tedarikçisi olacak.

Yerel üreticilerin yükselişi

Sadece ByteDance değil, diğer Çinli teknoloji liderleri de yabancı teknolojilere yönelik kısıtlamaların arttığı bir dönemde iç pazara odaklanıyor. Özellikle Baidu tarafından geliştirilen Kunlunxin çipleri, şu anda Tencent altyapısında başarıyla kullanılıyor. Bu durum, Çin'in AI hızlandırıcıları pazarının sadece nicelik değil, nitelik açısından da büyüdüğünü gösteriyor.

İstatistiklere göre, Çinli çip üreticileri halihazırda ülkedeki sunucu hızlandırıcı pazarının yaklaşık yüzde 41'ini ele geçirmiş durumda. Bu gösterge, NVIDIA gibi küresel liderlerin en önemli bölgelerden birinde pazar payını kaybettiği anlamına geliyor. ABD tarafından getirilen ihracat kısıtlamaları, Çinli şirketleri alternatif seçenekler aramaya ve kendi geliştirmelerine yatırım yapmaya zorladı.

Teknolojik bağımsızlık stratejisi

Pekin yönetimi uzun süredir stratejik öneme sahip sektörlerde yabancı tedarikçilere bağımlı kalma riskini azaltma politikası izliyor. AI çipleri, modern ekonomi ve güvenliğin temeli oldukları için bu konuda merkezi bir rol oynuyor. Yerel şirketlerin sunduğu çözümler performans açısından NVIDIA ürünlerinin biraz gerisinde kalsa da, bulunabilirlikleri ve siyasi açıdan güvenli olmaları temel faktör haline geldi.

Bu süreçler kullanıcılar ve IT uzmanları için de önem taşıyor. Küresel çip pazarındaki bu tür değişimler, gelecekte cihazların ve bulut hizmetlerinin fiyatlarını etkileyebilir, ayrıca bölgemizde Çin teknolojilerinin daha geniş bir alana yayılmasına neden olabilir. NVIDIA liderliğini korumaya devam etse de, Çin'in bu "çip savaşı"ndaki aktif rolünün küresel dengeyi değiştirmesi bekleniyor.