Çin'in Kinetica-1 roketi uzaya sekiz uydu daha gönderdi

Çin'in özel uzay endüstrisi bir başka önemli başarıya daha imza attı. CAS Space tarafından geliştirilen Kinetica-1 (Lijian-1) roketi, görevini başarıyla tamamlayarak aynı anda sekiz uyduyu yörüngeye yerleştirdi. Bu uçuş, Çin'in ticari uzaycılık alanındaki liderliğini daha da pekiştiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Fırlatma, 15 Haziran günü sabah saatlerinde (Taşkent saatiyle) Jiuquan Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi. Roketin taşıdığı Cultural Relics 01 uydusu da dahil olmak üzere sekiz cihaz, belirlenen yörüngelere başarıyla ulaştırıldı. ixbt.com'un haberine göre, tüm sistemler normal çalıştı ve görev tamamen başarılı olarak değerlendirildi.

Ticari uzaycılıkta yeni rekor

Bu fırlatmanın ardından Kinetica-1 ailesine ait roketlerle uzaya gönderilen toplam uydu sayısı 105'e ulaştı. Bu rakamla söz konusu roket , Çin tarihinde 100'den fazla cihazı yörüngeye taşıyan ilk ticari fırlatma aracı oldu. Toplamda roketler tarafından uzaya taşınan faydalı yük miktarı 15 tonu aştı.

CAS Space uzmanları, uçuş hazırlık sürecinin önemli ölçüde optimize edildiğini belirtiyor. Jiuquan uzay bölgesindeki özel altyapı sayesinde, roketin fırlatma rampasındaki hazırlık süresi on güne kadar kısaltıldı. Bu durum, uçuş sıklığının artırılmasına olanak tanıyor.

Gelecek planları: Denizden fırlatma ve düzenlilik

Şirket, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren yeni bir aşamaya geçmeyi planlıyor. Programın baş tasarımcı yardımcısı Meng Xianfu'nun belirttiğine göre, Kinetica-1 roketleri ayda en az bir kez uzaya çıkacak şekilde düzenli bir rejime geçecek. Bu, uluslararası müşteriler için hizmet hızını artıracak.

Ayrıca CAS Space, ilk kez bir deniz platformundan roket fırlatmayı planlıyor. Denizden yapılan fırlatmalar, kara üslerinden ulaşılması zor olan özel yörüngelere yük taşımada büyük avantaj sağlıyor. Bu teknoloji, Çin'in uzayı keşfetmedeki esnekliğini yeni bir seviyeye taşıyacak.

Özbekistan gibi hızla gelişen ülkeler için de özel uzay uçuşlarının ucuzlaması ve düzenli hale gelmesi büyük önem taşıyor. Gelecekte yerel bilim çevreleri ve iletişim operatörleri, kendi cihazlarını tam da bu tür özel taşıyıcılar aracılığıyla uzaya gönderme imkanına sahip olabilirler.