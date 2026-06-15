Galaxy S27 Çinli ekranlarla donatılabilir: Samsung ve BOE anlaşmaya yakın

·1·Teknoloji
Galaxy S27 Çinli ekranlarla donatılabilir: Samsung ve BOE anlaşmaya yakın

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarının tarihinde devrim niteliğinde bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket, gelecekteki Galaxy S27 serisi için Çinli BOE şirketinden OLED paneller tedarik etmeyi değerlendiriyor. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Galaxy S amiral gemileri ilk kez kendi bünyesindeki Samsung Display yerine yabancı bir şirketin ekranlarıyla donatılacak. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

ETNews'in haberine göre, Samsung Electronics Başkanı ve mobil bölüm yöneticisi TM Roh, haziran ayı sonunda Çin'i ziyaret ederek BOE yönetimiyle görüşmelerde bulunacak. Bu görüşmenin, BOE Başkanı Chen Yanshun'un 2025 yılı sonlarında Güney Kore'ye yaptığı ziyaretin mantıksal bir devamı olması bekleniyor. Taraflar arasındaki ilişkiler, uzun süren patent anlaşmazlıklarının ardından önemli ölçüde yumuşadı.

Maliyet düşürme stratejisi

Analistlere göre, Samsung'un bu beklenmedik adımı atmasının nedeni, akıllı telefon bileşenlerinin, özellikle bellek çipleri ve işlemcilerin fiyatlarındaki keskin artış. Üretim maliyetlerini düşürmek ve pazardaki rekabet gücünü korumak için şirket, ekran tedarikçi tabanını çeşitlendirmek zorunda.

Şimdiye kadar Samsung, premium akıllı telefonlarında yalnızca kendi fabrikalarında üretilen OLED panelleri kullanıyordu. Çinli üreticilerin ekranları ise genellikle daha uygun fiyatlı ve orta segment Galaxy modellerine takılıyordu. BOE ile iş birliğinin amiral gemisi seviyesine taşınması, Çin teknolojilerinin kalitesinin Samsung'un standartlarını karşılamaya başladığını gösteriyor.

Televizyon pazarı ve gelecek planları

Görüşmelerin sadece akıllı telefonları değil, televizyon pazarını da kapsaması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, Samsung ve BOE arasındaki iş birliği LCD panel tedariki alanında da genişliyor. 2026 yılına kadar Çin'den Samsung televizyonları için tedarik edilecek panel hacminin 5 milyon adede ulaşması öngörülüyor.

Samsung Galaxy S serisi, akıllı telefon pazarındaki en popüler amiral gemilerinden biridir. Ekran tedarikçisinin değişmesi, gelecekte cihazların nihai fiyatına olumlu yansıyabilir; ancak kullanıcılar için görüntü kalitesi ve ekran dayanıklılığı temel kriter olmaya devam edecektir. Şu an için Samsung ve BOE, resmi anlaşmanın detaylarını henüz açıklamadı.

SamsungGalaxy S27BOEAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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