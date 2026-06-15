Baykonur'da Soyuz MS-29 Gemisinin Sızdırmazlık Testleri Başarıyla Tamamlandı

·25·Teknoloji
Baykonur'da Soyuz MS-29 Gemisinin Sızdırmazlık Testleri Başarıyla Tamamlandı

Baykonur Uzay Üssü'nde, Soyuz MS-29 insanlı nakliye uzay gemisinin vakum odasındaki kritik test aşaması tamamlandı. Rusya'nın Roskosmos devlet kurumundan alınan bilgilere göre, geminin tüm bölmelerinin ve yerleşik sistemlerinin sızdırmazlığı otomatik kontrolden geçirildi ve herhangi bir kusur tespit edilmedi. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

Bu pnömovakum testleri bu yılın 9 Haziran tarihinde başlamıştı. Söz konusu süreç, uzay gemisinin açık uzayın ekstrem koşullarında, yani havasız ortamda bütünlüğünü ve iç basıncını koruyabildiğini doğrulamak için son derece önemlidir. Uzmanlar, geminin her bir parçasının güvenlik gereksinimlerini tam olarak karşıladığını kaydetti.

Hazırlıkların sonraki aşamaları

Başarıyla tamamlanan testlerin ardından Soyuz MS-29 gemisi, uçuş öncesi hazırlık çalışmalarına devam etmek üzere özel çalışma alanına taşındı. Mühendisler şimdi geminin motor düzeneği ve iniş modülü organlarının otomasyon sistemlerini kontrol etmeye başlayacaklar. Bu sistemler, geminin yörüngedeki manevralarından ve Dünya'ya dönüş sürecinden sorumludur.

Ayrıca, yakın zamanda geminin ısı rejimi sağlama sistemine özel bir soğutucu sıvı (ısı taşıyıcı) doldurulacaktır. Bu, gemi içindeki sıcaklığı normal seviyede tutmak ve ekipmanların aşırı ısınmasını önlemek için gereklidir. Hazırlık süreci sadece tekniği değil, aynı zamanda mürettebat üyelerinin konforunu da kapsamaktadır.

Özellikle uzmanlar, kozmonotlar için tasarlanan Kazbek-UM koltuklarının ayarlanması ve mürettebatın kişisel eşyalarının hazırlanması çalışmalarını yürütecekler. Bu koltuklar, uçuş ve iniş sırasındaki yüksek G kuvvetlerini (aşırı yüklenmeyi) hafifletmeye hizmet eder.

Uçuş tarihi ve görevin amacı

Ixbt.com'un haberine göre, Soyuz-2.1a taşıyıcı roketinin Soyuz MS-29 gemisi ile birlikte uçuşu 14 Temmuz 2026 tarihinde planlanıyor. Bu görevin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sıradaki 75. ana ekspedisyon üyelerini ulaştırması bekleniyor.

Özbekistanlı uzay meraklıları için de ilgi çekici olan bu proje, bölgemizdeki en büyük uzay üssünden gerçekleştirilen bir sonraki büyük adımdır. Baykonur'dan fırlatılan her gemi, insanlığın uzayı keşfetme konusundaki deneyimlerini daha da zenginleştirmeye hizmet etmektedir.

UzayBaykonurSoyuz MS-29RoskosmosTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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