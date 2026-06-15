Amazfit markası yeni amiral gemisi saati Cheetah 2 Pro modelini tanıttı

Akıllı cihazlar pazarında yerini sağlamlaştıran Amazfit şirketi, sporcular ve profesyonel koşucular için tasarlanan yeni amiral gemisi saati Cheetah 2 Pro'yu resmen tanıttı. Bu cihaz sadece dayanıklılığıyla değil, aynı zamanda yüksek teknolojik malzemeleri ve uzun ömürlü bataryasıyla da dikkat çekiyor. ixbt.com verilerine göre, yeni model MDH pazarlarında satışa çıktı. Ixbt.com haber veriyor.

Amazfit Cheetah 2 Pro kasası, beşinci sınıf titanyum alaşımı ve yüksek dayanımlı polimerden üretilmiştir. Bu, saatin hem hafif hem de ultra dayanıklı olmasını sağlar. Cihazın toplam ağırlığı sadece 46 gramdır, bu da maraton mesafelerinde koşan sporcular için hareket sırasında hiçbir rahatsızlık yaratmaz.

Teknik Özellikler ve Ekran Kalitesi

Saat, 466 × 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,32 inç AMOLED ekrana sahiptir. En önemli nokta, ekranın maksimum parlaklığının 3000 nit'e ulaşmasıdır. Bu değer, en güneşli günlerde bile ekrandaki bilgilerin rahatça okunmasını sağlar. Ekran yüzeyi ise çizilmelere dayanıklı safir cam ile korunmaktadır.

Cihaz, sporcular için kapsamlı bir analiz sistemi sunar. Koşu dışında güç egzersizlerini ve vücudun toparlanma süreçlerini de takip eden 170'den fazla spor modu mevcuttur. Yerleşik sensörler yardımıyla kalp atış hızı (ЧСС) ve kandaki oksijen seviyesi (SpO2) sürekli olarak izlenir.

Otonom Çalışma Süresi ve Fiyat

Batarya kapasitesi 540 mAh olup, aşağıdaki modlarda çalışmayı garanti eder:

Normal kullanım modunda — 20 güne kadar;

Aktif kullanımda — 7 güne kadar;

GPS açıkken kesintisiz — 29 saate kadar.

Ayrıca saat, 5 ATM seviyesinde su geçirmezlik korumasına sahiptir; bu da yağmur altında koşu veya yüzme antrenmanlarında cihazın güvenle kullanılmasını sağlar. Yerleşik hoparlör ve mikrofon sayesinde kullanıcılar aramalara cevap verebilirler.

Şu anda Amazfit Cheetah 2 Pro, Rusya pazarında yaklaşık 38 bin ruble (yaklaşık 400 ABD doları) civarında satılmaktadır. Yakın zamanda bu modelin Özbekistan'ın büyük perakende mağazalarında ve çevrimiçi satış platformlarında da yer alması bekleniyor, bu da yerel spor tutkunları için harika bir haber olacak.