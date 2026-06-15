SpaceX tarihi IPO gerçekleştirdi: Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu

Uzay teknolojileri alanında devrim yaratan SpaceX şirketi nihayet borsaya açıldı ve ilk halka arzı (IPO) ile dünya ekonomi tarihinde yeni bir sayfa açtı. Şirket, her biri 135 dolardan 555,6 milyon adet hisse senedini satışa sunarak toplam 75 milyar dolar fon topladı. Bu rakam, SpaceX IPO'sunu tarihteki en büyük halka arz haline getirdi ve şirketin kurucusu Elon Musk resmen dünyanın ilk trilyoneri unvanını kazandı. Bunu Techcrunch.com bildiriyor.

TechCrunch yayın haberine göre, şirket hisseleri Nasdaq borsasında işlemlerin başlamasıyla birlikte keskin bir yükseliş gösterdi. 12 Haziran'da işlemler 150 dolardan başlarken, gün ortasına gelindiğinde hisse değerleri yüzde 30'a kadar yükseldi. İşlemlerin sonunda SpaceX hisseleri 160,95 dolar seviyesinde dengelenerek tek bir günde yüzde 19'luk bir artış kaydetti. Yatırımcıların bu yüksek ilgisi, Starlink uydu ağı ve yeniden kullanılabilir roket projelerinin başarısıyla açıklanıyor.

Piyasadaki Heyecan ve Finansal Sonuçlar

SpaceX hisselerine olan talep o kadar yüksekti ki, Robinhood işlem platformu tarihinde rekor düzeyde trafik kaydedildiğini duyurdu. Finansal analistler, bu süreçten sadece Elon Musk'ın değil, büyük yatırım bankalarının da büyük kazanç sağladığını belirtti. Özellikle Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi bankalar, bu anlaşmaya aracılık ettikleri için yaklaşık 500 milyon dolar komisyon geliri elde etti.

İşlemler sırasında "yeşil ayakkabı" (green shoe option) opsiyonunun da kullanıldığı öğrenildi. Bu sözleşmeye göre, talebin aşırı yüksek olması durumunda, yükleniciler planlanandan yüzde 15'e kadar daha fazla hisse satma hakkına sahip olur. Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) ağında SpaceX çalışanlarına teşekkür ederek, onları uzayı fethetme yolundaki emeklerinden dolayı takdir etti.

Tesla ile Birleşme Olasılığı

IPO sonrası en çarpıcı haberlerden biri, SpaceX Operasyon Direktörü (COO) Gwynne Shotwell'den geldi. CNBC kanalına verdiği röportajda, SpaceX ve Tesla şirketlerinin gelecekte birleşebileceğine işaret etti. Shotwell'e göre, bu iki devin birleşmesi Elon Musk için yönetim süreçlerini oldukça kolaylaştırabilir. Ancak bu şu an için resmi bir plan değil, uzun vadeli bir tahmin olarak görülüyor.

Özbekistanlı teknoloji meraklıları ve yatırımcılar için de bu IPO büyük önem taşıyor. SpaceX'in halka açık bir şirket haline gelmesi, finansal raporlarının şeffaf olmasını sağlayacaktır. Bu durum, Starlink projesinin Orta Asya bölgesinde, özellikle Özbekistan'da genişlemesine ve gelecekte uzay interneti hizmetlerinin fiyat politikasına olumlu etki edebilir.

Şu anda SpaceX hisseleri yükselmeye devam ediyor ve piyasa analistleri, şirketin piyasa değerinin önümüzdeki yıllarda daha yüksek zirvelere ulaşacağını öngörüyor. Şirket sadece ticari uçuşlar için değil, Mars'ın kolonizasyonu gibi devasa hedefleri yolunda güçlü bir finansal temel oluşturmayı başardı.