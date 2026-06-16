Baseus, 160 W Güçlü Yeni Spacemate RD1 Pro Docking Station'ı Tanıttı

·21·Teknoloji
Baseus, 160 W Güçlü Yeni Spacemate RD1 Pro Docking Station'ı Tanıttı

Elektronik aksesuarlar pazarında kendine yer edinmiş olan Baseus, en güçlü ve çok fonksiyonlu cihazlarından biri olan Spacemate RD1 Pro docking station'ı tanıttı. Bu yenilik, iki yıl önce piyasaya sürülen RD1 modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olup, modern dizüstü ve bilgisayar kullanıcıları için genişletilmiş imkanlar sunuyor. Cihaz sadece port sayısı ile değil, aynı zamanda enerji iletim verimliliği ile de öne çıkıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Spacemate RD1 Pro modeli GaN (galyum nitrür) teknolojisi temel alınarak oluşturulmuştur, bu da cihazın kompakt boyutlarını korurken yüksek güçle çalışmasını sağlar. Docking station'ın toplam gücü 160 W olup, güçlü dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere birden fazla cihazı aynı anda hızlıca şarj etme imkanı sunar. Bu da çalışma masasındaki fazla kablo ve adaptör sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Teknik Özellikler ve Arayüzler

Yeni cihaz toplam 15 farklı bağlantı arayüzü sunarak onu piyasadaki en evrensel docking station'lardan biri haline getiriyor. Gövdesinde, bağlı cihazların gerçek zamanlı olarak ne kadar enerji tükettiğini gösteren özel bir ekran bulunmaktadır. Bu fonksiyon, kullanıcılara güç dağılımını kontrol etme imkanı tanır.

  • Aynı anda birden fazla harici monitör bağlama imkanı;
  • Yüksek hızlı veri iletim portları;
  • GaN teknolojisi sayesinde aşırı ısınmaya karşı korumalı sistem;
  • Windows ve macOS işletim sistemleriyle tam uyumluluk.
ixbt.com verilerine göre, cihaz birden fazla monitörle çalışırken işletim sistemine bağlı olarak farklı imkanlar sunuyor. Windows kullanıcıları çalışma alanını genişletmede maksimum özgürlüğe sahipken, macOS sisteminde Apple mimarisinin kendine özgü özellikleri nedeniyle harici ekranlara görüntü aktarımında bazı kısıtlamalar devam etmektedir.

Fiyat ve Kullanım Kolaylığı

Baseus Spacemate RD1 Pro; profesyonel tasarımcılar, yazılımcılar ve çoklu monitör sisteminde çalışan ofis çalışanları için tasarlanmıştır. Cihazın evrensel tasarımı her türlü modern iç mekana uyum sağlar ve çalışma masasında düzeni korumaya yardımcı olur. Docking station şu anda küresel pazarda yaklaşık 300 dolar civarında fiyatlandırılmaktadır.

Özbekistan pazarında da Baseus ürünlerine olan talebin yüksek olduğu göz önüne alındığında, bu modelin yakında yerel perakendecilerin raflarında yer alması bekleniyor. Bu, özellikle MacBook ve Type-C portuna sahip modern Windows dizüstü bilgisayar sahipleri için şüphesiz en uygun çözümlerden biri olacaktır.

BaseusDocking StationTeknolojiGadgetSpacemate RD1 Pro
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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