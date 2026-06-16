Hindistan'da Telegram Engelleniyor: Ulusal Sınavlardaki Dolandırıcılık Nedeni Oldu

·19·Teknoloji
Hindistan'da Telegram Engelleniyor: Ulusal Sınavlardaki Dolandırıcılık Nedeni Oldu

Hindistan hükümeti, ülkenin en büyük tıp fakültelerine giriş sınavları (NEET (UG)) öncesinde Telegram haberleşme uygulamasının kullanımının geçici olarak yasaklanması talimatını verdi. Bu karar, sınav sorularının yasa dışı satışını yapan ve öğrencileri dolandıran suç gruplarının faaliyetlerini engellemek amacıyla alındı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Ulusal Test Ajansı (NTA) verilerine göre, kısıtlamalar 22 Haziran'a kadar geçerli olacak. Bu önlemin, 21 Haziran'da yapılacak olan telafi sınavları sırasında bilgi güvenliğini sağlamak için gerekli olduğu belirlendi. Ajans, dolandırıcıların platformu sahte sınav kağıtları dağıtmak ve adaylar arasında yanlış bilgi yaymak için kullandığından endişe duyuyor.

Mesaj düzenleme özelliği de kısıtlanabilir

Telegram'ın sadece tamamen engellenmesi değil, bazı özelliklerinin de kontrol altına alınması bekleniyor. Özellikle hükümet, mesajlaşma uygulaması yönetiminden 30 Haziran'a kadar mesaj düzenleme özelliğini kapatmasını talep etti. NTA yetkilileri, dolandırıcıların tam olarak bu özellik yardımıyla sınav sorularının daha önceden sızdırıldığına dair sahte kanıtlar oluşturduğunu vurguladı.

Bu sert önlemler, Hindistan'ın Bilgi Teknolojileri Yasası'nın 69A maddesi uyarınca uygulanıyor. Bu madde, devlete kamu düzenini korumak amacıyla çevrimiçi hizmetleri ve içerikleri engelleme hakkı tanıyor. Ancak bu karar, dijital haklar savunucuları tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Internet Freedom Foundation gibi kuruluşlar, Telegram platformunun tamamen kapatılmasını "orantısız bir önlem" olarak nitelendiriyor. Onlara göre, tüm bir iletişim aracını engellemek yerine sadece yasa dışı içerikle mücadele etmek daha etkili olurdu. Uzmanlar, bu engellemeyi sorunun kökenini çözmeyen geçici bir çözüm olarak değerlendiriyor.

Uygulama için en büyük pazar risk altında

Hindistan, indirme sayıları bakımından Telegram için dünyadaki en büyük pazar konumundadır. Bu nedenle, bu geçici yasak uygulamanın küresel itibarı ve kullanıcı tabanı üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Buna rağmen, haberler yayınlandığı sırada Telegram'ın Hindistan topraklarında hala aktif olduğu ve düzenleme özelliğinin çalıştığı gözlemlendi.

Hatırlatalım, NEET (UG) sınavları etrafındaki tartışmalar, geçen ay soruların sızdırılmasıyla ilgili bir skandal nedeniyle başlamıştı. Şu anda bu olayla ilgili federal soruşturmalar yürütülüyor ve hükümet ulusal test sistemini reforme etmeye çalışıyor. Telegram ile ilgili durum ise Hindistan'da dijital platformlar üzerindeki kontrolün arttığının bir başka kanıtıdır.

TelegramHindistanSınavEngellemeTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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