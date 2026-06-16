SpaceX Tarihi Bir IPO Gerçekleştirdi: Elon Musk Dünyanın İlk Trilyoneri Oldu

·30·Teknoloji
SpaceX Tarihi Bir IPO Gerçekleştirdi: Elon Musk Dünyanın İlk Trilyoneri Oldu

Uzay teknolojileri alanında devrim yaratan SpaceX şirketi, halka arz (IPO) yoluyla küresel finans piyasalarında mutlak bir rekor kırdı. Elon Musk tarafından kurulan şirket, 24 yıllık tarihindeki en önemli aşamaya adım atarak borsaya girdi ve yatırımcıların ilgisini üzerine çekti. Bu olay sadece teknoloji dünyası için değil, aynı zamanda küresel ekonomi için de büyük bir dönüm noktası oldu. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre SpaceX, her biri 135 dolar değerinde 555,6 milyon adet hissesini satışa sundu. Başlangıçta 75 milyar dolar toplama planlanmış olsa da, bu rakam sonunda 85,7 milyar dolara ulaştı. Bu sonuçla SpaceX, insanlık tarihinin en büyük IPO'sunun sahibi oldu. Bu başarının ardından Elon Musk'ın serveti hızla artarak resmen dünyanın ilk trilyoneri unvanını kazandı.

Piyasadaki Şiddetli Büyüme ve Rekorlar

SpaceX hisseleri Nasdaq borsasında 150 dolardan işlem görmeye başladı ve kısa sürede değerini yüzde 11 artırdı. Yatırımcıların ilgisi o kadar yüksekti ki, işlemlerin ilk gününde hisse fiyatları 160,95 dolara kadar yükseldi. Sonuç olarak şirketin toplam piyasa değeri 2,7 trilyon dolara ulaşarak dünyanın en değerli beş şirketinden biri oldu ve bu konuda Amazon devini bile geride bıraktı.

İşlem hacmi beklenenden çok daha yüksek gerçekleşti. Robinhood platformu, SpaceX çıkışının ardından sisteminde rekor düzeyde trafik kaydedildiğini bildirdi. Bu süreçten büyük bankalar da ciddi kazanç sağladı: Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi finans kurumları, işlemler aracılığıyla yaklaşık 500 milyon dolar tutarında komisyon geliri elde etti.

Stratejik Planlar ve Tesla ile Birleşme İhtimali

IPO'dan birkaç gün sonra SpaceX genişleme planlarını açıkladı. Şirket, Cursor girişimini 60 milyar dolarlık hisse karşılığında satın alacağını bildirdi. Bu adımın SpaceX'in yazılım ve AI alanındaki yetkinliklerini daha da güçlendirmesi bekleniyor. Ayrıca şirketin operasyon direktörü Gwynne Shotwell, CNBC kanalına verdiği röportajda beklenmedik bir açıklamada bulundu.

Bayan Shotwell, gelecekte SpaceX ve Tesla şirketlerinin birleşmesinin Elon Musk'ın yönetim faaliyetlerini önemli ölçüde kolaylaştırabileceğini vurguladı. Her ne kadar bu şu an için resmi bir plan olmasa da, böyle bir ihtimal Tesla hissedarları ve piyasa analistleri arasında hararetli tartışmalara yol açtı. İki devin birleşmesi, enerji ve ulaşım alanında benzeri görülmemiş bir sinerji yaratabilir.

SpaceX'in halka açık bir şirket haline gelmesi, Özbekistan gibi gelişmekte olan piyasalar için de önem taşıyor. Starlink ağı aracılığıyla küresel internet kapsamını genişleten şirketin finansal istikrarı, yakın gelecekte bölgemizde de yüksek hızlı uydu interneti hizmetlerinin daha yaygınlaşmasına hizmet edecektir. Artık şirket sadece uzayı fethetmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel finans sisteminin en güçlü oyuncularından biri olarak yoluna devam edecek.

SpaceXElon MuskIPOStarlinkTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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