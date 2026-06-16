Flutterwave Girişimi Ripple Yatırımıyla 3,2 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaştı

·20·Teknoloji
Flutterwave Girişimi Ripple Yatırımıyla 3,2 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaştı

Afrika'nın en büyük ödeme altyapısı operatörlerinden biri olan Flutterwave, yeni bir yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Bu finansman aşamasının ardından girişimin toplam piyasa değeri 3,2 milyar dolara ulaştı. Bu turun en dikkat çekici yanı, blokzincir teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Ripple'ın yatırımcı olarak katılması oldu. Techcrunch.com haberine göre.

Şirket, bu aşamada tam olarak ne kadar kaynak toplandığını henüz açıklamadı ancak Flutterwave temsilcilerinin ifadelerine göre, projeye yapılan toplam yatırım miktarı 500 milyon doları aştı. Ripple tarafından yapılan yatırım, iki şirket arasındaki stratejik ortaklığın bir parçası olup, Afrika kıtasında dijital finansal hizmetlerin genişletilmesine hizmet edecektir.

Sınır Ötesi Ödemelerdeki Engeller ve Yeni Çözümler

Flutterwave temel olarak sınır ötesi ödemeler alanında faaliyet göstermektedir. Günümüzde Afrika'da uluslararası para transferleri; bankacılık sistemlerinin dağınıklığı, döviz kurlarının istikrarsızlığı ve katı denetimler nedeniyle oldukça karmaşık bir süreçtir. Çoğu durumda kıta içi işlemler Londra gibi Avrupa şehirleri üzerinden gerçekleştirilmekte, bu da ek gecikmelere ve maliyetlere neden olmaktadır.

Flutterwave, bu sorunları API teknolojilerini entegre ederek çözmeyi hedefliyor. Bu, tüm Afrika pazarının tek bir finansal alan olarak çalışmasına olanak tanıyor. Şirket, bu yılın başında Mono bank girişimini satın alarak teknolojik altyapısını daha da güçlendirmişti.

ixbt.com verilerine göre Flutterwave, geçen ay Polygon Labs ile iş birliği içinde işletmeler için stablecoin çözümlerini de devreye aldı. Bu teknoloji, geleneksel bankacılık sistemlerini devre dışı bırakarak fonların daha hızlı ve ucuz bir şekilde transfer edilmesini sağlıyor. Ripple ile ortaklık ise şirketin dijital varlıklarla çalışma altyapısını daha da geliştirmesine yardımcı olacak.

Bu anlaşma Ripple için de stratejik öneme sahip, çünkü şirket Afrika pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Flutterwave şu anda kıtanın 35 ülkesinde başarıyla faaliyet gösteriyor. Bu ortaklığın bölgedeki finansal kapsayıcılığı artırması ve kripto para teknolojilerinin reel ekonomiye entegrasyonunu hızlandırması bekleniyor.

FlutterwaveRippleFintechAfrikaYatırım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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