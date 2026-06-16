Yapay Zekaya Güvensizlik: Tüketiciler Neden AI Yazılarından Kaçıyor?

Modern teknoloji dünyasında yapay zeka (AI) hızla yaygınlaşsa da, sıradan kullanıcılar arasında ona karşı şüphe ve güvensizlik artıyor. WordPress VIP tarafından yürütülen yeni bir araştırma, ABD'deki tüketicilerin yüzde 60'ının markaların mesajlarında "AI" kelimesini kullanmasını olumsuz karşıladığını gösterdi. Bu durum, şirketler için teknolojik ilerleme ile müşteri güveni arasındaki dengeyi korumanın ciddi bir sorun haline geldiği anlamına geliyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Araştırma raporuna göre, katılımcıların yüzde 86'sı yapay zekanın sunduğu bilgilere tam olarak güvenmiyor ve hala birincil kaynakları bağımsız olarak incelemeyi tercih ediyor. En dikkat çekici olanı, ankete katılanların yüzde 42'sinin, kaynağı belirtilmemiş AI yanıtlarına, tıbbi hesaplamalardan veya karmaşık gizlilik politikalarından bile daha az güvendiğini belirtmiş. Bu durum, dijital alanda bilgi şeffaflığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Dijital Dünyanın "İnsanlıktan" Uzaklaşması

Son on yılda internetin değişimi kullanıcıların ruh halini de etkiledi. Ankete katılan her dört kişiden üçü, bugünkü internetin 10 yıl öncesine göre "daha az insani" hale geldiğini vurguladı. Markalar geleneksel SEO ve Google arama motorunun yanı sıra yapay zeka algoritmaları için de içerik üretmek zorunda kaldığı bir dönemde, canlı iletişim ve insani yaklaşımın değeri artıyor.

WordPress VIP Teknik Direktörü Brian Alvey'e göre, eskiden web siteleri insanlar için oluşturulurken, artık insanların adına işlem yapan AI ajanları için de optimize edilmeleri gerekiyor. Eğer site içeriği yapay zeka tarafından okunamazsa, arama sonuçlarında görünmeyebilir. Ancak, AI aracılığıyla siteye giren az sayıdaki kullanıcı, içerikte insani bir ruh hissetmezse oraya bir daha geri dönmez.

ixbt.com verilerine göre, kurumsal sektör temsilcileri de bu eğilimi doğruluyor. Şirket yöneticilerinin yüzde 60'ı, geçtiğimiz yıl boyunca yapay zeka sistemlerinden gelen trafik hacminin arttığını kaydetti. Bu nedenle, karar vericilerin yüzde 74'ü, markanın AI sistemlerinde görünür olmasını ve bilgi kaynağı olarak gösterilmesini öncelikli bir görev olarak görüyor.

Güveni Koruma Stratejisi

Tüketiciler markalardan sadece teknolojik yenilik değil, aynı zamanda açıklık da bekliyor. Araştırma sırasında tespit edilen bazı önemli noktalar şunlardır:

Tüketicilerin yüzde 33'ü için birincil kaynağa bağlantının bulunması, güvenin temel göstergesi olarak kabul ediliyor;

Kullanıcıların yüzde 80'i, internetteki bilgilerin birkaç büyük şirketin kontrolünde olmadan açık ve herkes için erişilebilir olması gerektiğini düşünüyor;

Kullanıcılar, AI tarafından oluşturulan metinlerden ziyade, uzmanlar tarafından yazılmış analiz yazılarına daha fazla değer veriyor.

Sonuç olarak, Özbekistan pazarında da yapay zeka tabanlı servisler artarken, yerel markaların bu küresel eğilimden ders çıkarmaları gerekiyor. Sadece teknolojiyi uygulamak yeterli değil, müşteriyle samimi ve şeffaf bir iletişimi sürdürmek başarının anahtarı olmaya devam ediyor. Yapay zeka yardımcı bir araç olmalı, ancak insan faktörünü tamamen dışlamamalıdır.