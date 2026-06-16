Akıllı Telefon Dönemi Sona mı Eriyor: Qualcomm Geleceğin Cihazları İçin Yeni Çipler Tanıttı

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticisi Qualcomm, akıllı telefonların yerini alması beklenen yeni nesil cihazlar için stratejik planlarını açıkladı. Şirketin CEO'su Cristiano Amon, CNBC kanalına verdiği röportajda; akıllı gözlükler, takılar ve kameralı kulaklıklar dahil olmak üzere şu anda 40'tan fazla farklı AI tabanlı giyilebilir cihaz üzerinde çalışıldığını belirtti. Bu adım, Qualcomm'un akıllı telefon sonrası dönemde temel teknolojik platform haline gelmeyi hedeflediğini gösteriyor. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için şirket iki büyük ürün tanıttı: Snapdragon Reality Elite platformu ve Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit (START) olarak adlandırılan donanım ve yazılım paketi. Snapdragon Reality Elite, karma gerçeklik (mixed reality) gözlükleri için özel olarak geliştirilmiş olup, karmaşık AI görevlerini doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirebilme kapasitesine sahiptir. Bu platform, önceki nesillere kıyasla çok daha yüksek verimlilik vaat ediyor.

Teknik Özellikler ve Devrimsel Hız

Qualcomm verilerine göre, yeni Snapdragon Reality Elite platformu GPU performansını yüzde 60, CPU gücünü yüzde 30 ve NPU hızını yüzde 160 oranında artırdı. Bu rakamlar sıradan bir kullanıcıya karmaşık gelebilir, ancak şirket somut bir örnek verdi: Platform, saniyede 45 token hızında 3 milyar parametreli bir dil modelini çalıştırabiliyor. Bu da AI ile iletişimde herhangi bir gecikme olmayacağı anlamına geliyor.

Yeni çip, görsel kalite konusunda da büyük değişiklikler getiriyor. Her göz için 90 fps hızında 4.4K çözünürlükte görüntü sunma yeteneği, kullanıcıların uzun süreli kullanımda yaşadığı göz yorgunluğu ve baş dönmesi gibi sorunları azaltıyor. Ayrıca, el ve baş hareketlerini takip eden sistem iyileştirilerek dijital içeriğin gerçek dünyayla daha uyumlu görünmesi sağlandı.

Akıllı Telefonlardan Vazgeçme Stratejisi

Cristiano Amon, gelecekte kullanıcıların sürekli yanlarında taşıyabilecekleri, çevreyi görebilen ve AI ajanlarına hızlı erişim sağlayan cihazlara ihtiyaç duyacağını vurguladı. Bu durumun Apple ve Samsung gibi akıllı telefon devleri için şüphesiz yeni bir rekabet alanı yaratacağı öngörülüyor. Qualcomm, START programı aracılığıyla yeni üreticilerin pazara daha hızlı girmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Ses ve kamera donanımlı akıllı gözlükler (Meta Ray-Ban gibi);

Monoküler ve binoküler ekranlı cihazlar;

XREAL Project Aura gibi gelişmiş karma gerçeklik cihazları.

Özbekistan pazarında da son yıllarda akıllı saat ve kulaklıklara olan talebin arttığı göz önüne alındığında, Qualcomm'un sunduğu bu teknolojiler yakın gelecekte akıllı telefonların yerini alan temel araçlara dönüşebilir. Şu anda Inspecs ve O’Neill gibi markalar bu yeni platformun ilk ortakları olarak tanınıyor. Şirket, START projesini gelecekte sadece gözlüklerle sınırlı tutmayıp diğer giyilebilir cihaz türlerine de uygulamayı planlıyor.