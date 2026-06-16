FIFA Sistemindeki Hata: Hackerlar Dünya Kupası Yayınlarını Durdurabilirdi

·33·Teknoloji
FIFA Sistemindeki Hata: Hackerlar Dünya Kupası Yayınlarını Durdurabilirdi

Futbol Dünya Kupası yayınlarının güvenliğinin ciddi bir risk altında olduğu ortaya çıktı. Bir siber güvenlik araştırmacısı, FIFA'nın dahili sistemlerinde, yabancı kişilerin dünya çapında yayınlanan maç görüntülerine müdahale etmesine olanak tanıyan ciddi bir açık tespit etti. Techcrunch.com haberine göre.

BobDaHacker takma adıyla faaliyet gösteren uzmanın belirttiğine göre, FIFA'nın birkaç dahili platformuna erişmeyi başardı. Bunun için kuruluşun resmi menajer kayıt portalına basit bir oyuncu menajeri olarak kaydoldu. Sistemdeki bir hata nedeniyle, sıradan bir kullanıcı yüksek düzeyde yetkilere sahip oldu.

Sorunun temel nedeni, FIFA'nın backend API sistemindeki bir eksiklikti ve bu sistem kullanıcının belirli verilere erişim yetkisi olup olmadığını kontrol etmiyordu. Sonuç olarak araştırmacı, yalnızca veri tabanını değil, aynı zamanda televizyon yayın yönetim sistemini de ele geçirme imkanına sahip oldu.

Yayınlar ve spiker ekranları risk altındaydı

TechCrunch'ın haberine göre, bu zafiyet bir saldırganın dünya çapındaki izleyicilerin ekranında ne görüneceğini ve spikerlerin monitörlerindeki bilgileri değiştirme imkanı tanıdı. Araştırmacı, bir hacker'ın aynı anda tüm kameraların kontrolünü ele geçirebileceğini ve yayını tamamen başka bir videoyla değiştirebileceğini vurguladı.

"Tek bir saldırgan tüm kameraları aynı anda ele geçirebilirdi. Hacker, tüm FIFA Dünya Kupası yayınını şaka videoları veya herhangi bir içerikle doldurma imkanına sahipti", diye yazıyor BobDaHacker blogunda. Bu durum, spor yayıncılığı tarihinin en büyük siber saldırısına dönüşebilirdi.

Araştırmacı, tespit edilen açık hakkında Salı akşamı bildirimde bulundu. FIFA yetkilileri duruma hızla tepki vererek hatayı birkaç saat içinde giderdi. Ancak kuruluş, bu raporu resmi olarak kabul etmedi ve siber güvenlik uzmanına teşekkür etmedi.

FIFA şu ana kadar bu olayla ilgili medya taleplerine yanıt vermedi. Bu olay, büyük spor etkinliklerinin ve dijital altyapılarının siber saldırılara karşı ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gösterdi. Uluslararası yayınların kalitesi ve sürekliliği doğrudan bu sistemlere bağlı olduğu için güvenlik önlemleri kritik önem taşımaktadır.

FIFASiber GüvenlikFutbolHackerYayın
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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