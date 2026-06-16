Honor ultra dayanıklı X80 Pro Max akıllı telefonu tanıttı: 11 000 mAh batarya ve yeni çip

Çinli Honor şirketi, yeni ve ultra dayanıklı Honor X80 Pro Max akıllı telefonu hakkındaki detayları açıklamaya devam ediyor. 22 Haziran'da resmi olarak tanıtılması beklenen bu cihazın, sadece teknik özellikleri ile değil, aynı zamanda fiziksel sağlamlığıyla da modern mobil pazarında yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni model SGS Gold Label Five-Star sertifikasını aldı. Bu, akıllı telefonun 3 metre yükseklikten sert bir yüzeye düştüğünde bile herhangi bir hasar almadan çalışmaya devam edeceği anlamına geliyor. Bu dayanıklılık seviyesi, günlük kullanımda cihazın hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatır ve kullanıcıları kazara kırılmalardan korur.

Ekran özellikleri ve teknik güç

Honor X80 Pro Max cihazı, 2788 × 1280 piksel çözünürlüğe sahip 6,8 inç OLED ekranla donatılmıştır. Ekranın yenileme hızı 120 Hz olup, akıcı bir arayüz ve kaliteli görüntü sağlar. Ayrıca, 3840 Hz PWM teknolojisi sayesinde ekran titremesi neredeyse fark edilmez, bu da göz yorgunluğunu önler.

Akıllı telefonun bir diğer etkileyici yönü ise parlaklığıdır. Bildirildiğine göre, ekranın maksimum yerel parlaklığı 10 000 nit'e ulaşmaktadır. Bu değer, en güneşli günlerde bile ekrandaki bilgilerin rahatça okunmasını sağlar. Cihazın temelini Qualcomm şirketinin en yeni Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisi oluşturmaktadır.

Otonomi ve şarj

Yeni modelin en temel avantajlarından biri devasa bataryasıdır. Honor mühendisleri, cihaza 11 000 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirmeyi başardılar. Bu, modern akıllı telefonlar için rekor bir değer olup, kullanıcının birkaç gün boyunca şarj konusunda endişelenmemesini sağlar.

Aynı zamanda, bu kadar büyük kapasiteli bir bataryanın doldurulmasının uzun zaman almaması için 90 W gücünde hızlı şarj teknolojisi uygulanmıştır. Honor markalı ürünlerin popülerliği göz önüne alındığında, bu modelin dayanıklılığa ve uzun ömürlü bataryaya değer veren kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandıracağı şüphesizdir.

Şu an için cihazın fiyatı ve uluslararası pazarlara çıkış tarihi açıklanmadı, ancak 22 Haziran'da gerçekleşecek resmi sunum tüm sorulara açıklık getirecektir.