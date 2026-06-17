Apple Kullanıcı Gizliliğini Tehlikeye Atıyor: Hide My Email Sistemi Değişiyor

Apple, ücretli iCloud+ aboneleri için sunulan Hide My Email (E-postamı Gizle) özelliğinde ciddi bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Bu hizmet, kullanıcıların çeşitli web siteleri ve uygulamalarda kayıt olurken gerçek e-posta adreslerini gizlemelerine olanak tanıyor. Ancak, getirilen yeni değişiklikler bu gizlilik aracının etkinliğini önemli ölçüde azaltabilir ve üçüncü taraf kaynakların bu tür kullanıcıları engellemesinin önünü açabilir. Techcrunch.com haber veriyor.

Şu anda Hide My Email sistemi üzerinden oluşturulan anonim adresler standart @icloud.com alanı altında çalışıyor. Bu durum, söz konusu adreslerin Apple'ın standart e-posta kullanıcılarından ayırt edilmesini imkansız kılıyor. Sonuç olarak, siteler ve uygulamalar kullanıcının anonim mi yoksa gerçek bir adres mi kullandığını bilemiyor. TechCrunch'ın haberine göre, Apple önümüzdeki haftalarda tüm yeni anonim adresleri @private.icloud.com alt alan adına taşıyacak.

Gizlilik ve Engellenme Riski

Yeni @private.icloud.com alan adının getirilmesi, site ve uygulama geliştiricilerinin kullanıcının kimliğini gizlediğini kolayca tespit etmesine olanak tanıyacak. Bu da anonim adres kullanan kişilerin kayıtlarının kısıtlanması veya tamamen engellenmesi riskini doğuruyor. Birçok internet kaynağı, pazarlama amacıyla kullanıcıların gerçek verilerini toplamaya çalışıyor ve Apple'ın bu adımı onlara anonimliğe karşı mücadelede yardımcı oluyor.

Apple, geliştiricilere gönderdiği notta mevcut anonim adreslerin değişmeden kalacağını ve e-postaları yönlendirmeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca şirket, uygulama ve e-posta sağlayıcılarını bu yeni alan adından gelen e-postaları filtrelememeye ve teslimatı sağlamak için sistemlerini güncellenmeye çağırdı. Ancak Reddit kullanıcıları ve teknoloji uzmanları, bu değişikliği sert bir şekilde eleştirerek hizmetin temel amacına aykırı olduğunu belirtiyor.

Siyasi Baskılar ve Güvenlik Meseleleri

Apple bu kararı neden aldığını resmi olarak açıklamamış olsa da, bazı analistler bunu kolluk kuvvetleriyle ilgili durumlarla ilişkilendiriyor. Bu yılın başlarında Apple'ın, Hide My Email üzerinden oluşturulan anonim bir adresi kullanarak tehdit mesajı gönderen bir kullanıcının kişisel verilerini, FBI Direktörü Kash Patel ile ilgili bir dava kapsamında hükümete sunduğu bildirilmişti.

Ayrıca, ABD yönetimi son zamanlarda teknoloji şirketlerinden anonim hesapların arkasındaki kişilerin tespit edilmesini talep ederek mahkeme yoluyla isteklerini artırdı. Apple'ın bu yeni adımı, anonim kullanıcıların genel akıştan ayrıştırılmasını kolaylaştıracak ve bu durum şüphesiz gelecekte kişisel verilerin gizliliği konusunda yeni soruları beraberinde getirecektir.