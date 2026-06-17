Anthropic ve Trump Yönetimi Arasındaki Gerginlik Şirket Gelirlerini Artırıyor

Yapay zeka alanındaki lider laboratuvarlardan biri olan Anthropic, ABD hükümeti ile yaşanan siyasi anlaşmazlıklara rağmen iş dünyasındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Ramp analiz platformasının verilerine göre şirket, Mayıs ayı sonu itibarıyla kurumsal müşteri harcamaları açısından ilk kez ana rakibi OpenAI laboratuvarını geride bırakmayı başardı. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

Anthropic şu anda 65 milyar dolar yatırım çekerek piyasa değerini 965 milyar dolara ulaştırdı. Bu finansal başarının ardından şirket, IPO (halka arz) için gizli belgeleri sundu. İlginç olan nokta, şirketin büyüme rakamlarının Donald Trump yönetimi tarafından baskıların arttığı bir döneme denk gelmesidir.

Güvenlik önlemleri ve hükümet yasağı

Kısa süre önce ABD hükümeti, Anthropic'ten en gelişmiş modelleri olan Mythos 5 ve onun halka açık versiyonu Fable 5'e yabancıların, şirket çalışanları dahil, erişimini yasaklamasını talep etti. Beyaz Saray bu kararı, ihracat kontrolü ile ilgili nadiren kullanılan bir direktife dayanarak aldı. Sonuç olarak Anthropic, en güçlü modellerini piyasadan tamamen çekmek zorunda kaldı.

TechCrunch'ın yazdığına göre, bu gerginliğin nedeni Mythos modelinin yazılım kodlarındaki zayıflıkları bulmada sahip olduğu aşırı yüksek potansiyeldir. Anthropic yönetimi daha önce bu modeli "tehlikeli" olarak nitelendirmiş ve halka açık kullanımını kısıtlamıştı. Ayrıca şirketin, teknolojilerinin kitlesel gözetim ve otonom silahlar üretiminde kullanılmasına izin vermemesi, hükümetle ilişkilerin soğumasına yol açtı.

Yasakların ardından gelen başarı

Ramp baş ekonomisti Ara Kharazian, hükümet tarafından getirilen yasakların ve Anthropic ürünlerinin "ulusal güvenlik tehdidi" olarak ilan edilmesinin, aksine markanın prestijini artırdığını vurguluyor. Uzman, "Şirket için en başarılı ay, tam da Savunma Bakanlığı'nın onu tedarik zinciri için bir risk olarak ilan ettiği döneme denk geldi. Modelin 'kullanım için çok tehlikeli' olarak adlandırılması, onun ne kadar güçlü olduğuna dair özgün bir reklam görevi görüyor" diyor.

Ramp platformunu kullanan 70 binden fazla işletmenin verileri şunları gösteriyor:

Anthropic'in yapay zeka abonelikleri pazarındaki payı Mayıs ayında yüzde 41'e ulaştı;

OpenAI'ın payı ise yüzde 39,5 olarak gerçekleşti ve büyüme durdu;

Müşteriler temel olarak Anthropic'in Opus modellerini aktif olarak kullanıyor.

OpenAI bireysel kullanıcı (tüketici) pazarında hala belirgin bir lider olsa da, kurumsal sektörde Anthropic ciddi bir üstünlük sağlıyor. Hükümetle devam eden anlaşmazlıklar ve modellerin piyasadan çekilmesi şirket gelirlerini kısa vadede etkileyebilir, ancak teknolojik potansiyeline olan güven yatırımcılar ve büyük işletme temsilcileri arasında yüksek kalmaya devam ediyor.