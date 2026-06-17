Uber 2027'de Houston'da premium robotaksi hizmetini başlatacak

·33·Teknoloji
Uber 2027'de Houston'da premium robotaksi hizmetini başlatacak

Küresel ulaşım hizmetleri devi Uber, otonom sürüş teknolojilerini genişletme stratejisi kapsamında 2027 yılının ortalarına kadar ABD'nin Houston şehrinde premium robotaksi hizmetini devreye alacağını duyurdu. Bu proje, elektrikli araç üreticisi Lucid ve Nuro girişimi ile iş birliği içinde gerçekleştiriliyor. Bu, Uber için San Francisco'dan sonraki ikinci büyük pazar olacak. Techcrunch.com haberi veriyor.

Şirketin planına göre, sürücüsüz hareket eden bu hizmetin önümüzdeki yıllarda onlarca şehri kapsaması bekleniyor. Şu anda temel odak noktası San Francisco ve Houston pazarları olup, bu bölgelerde Uber, Alphabet holdinge bağlı Waymo şirketi ile doğrudan rekabete girecek. Waymo halihazırda bu şehirlerde ticari robotaksi hizmetlerini başarıyla sunmaktadır.

Teknolojik iş birliği ve test süreçleri

Nuro şirketi, birkaç aydır Lucid Gravity SUV modellerini kendi otonom sürüş sistemiyle donatarak test ediyor. Kaliforniya Motorlu Araçlar Departmanı (DMV) güvenlik sürücüsü olmadan hareket etmeye izin vermiş olsa da, şu an için araçların direksiyonunda kontrolör uzmanlar oturuyor. Houston sokaklarında da 100'e yakın benzer araç test modunda seyrediyor.

Lucid Gravity robotaksiler en modern teknolojilerle donatıldı. TechCrunch ve ixbt.com verilerine göre, bu elektrikli araçlar çevreyi şu cihazlar yardımıyla analiz ediyor:

  • Yüksek çözünürlüklü kameralar;
  • Katı hal lidar sensörleri;
  • Çevreyi 360 derece görme imkanı sunan radarlar.

Altyapı ve yatırımlar

Uber sadece teknolojiye değil, altyapıya da büyük yatırımlar yapıyor. Houston'da robotaksiler için 50.000 квадрат foot alana sahip özel bir depo ve şarj istasyonu kuruldu. Burası tüm otonom filonun operasyon merkezi olarak hizmet verecek. Uber sadece araç sürüşüne değil, yolcuların kabin içi konforuna da özel önem veriyor.

Bu anlaşma Lucid ve Nuro için finansal açıdan çok kritik önem taşıyor. Uber, Nuro girişimine yaklaşık 500 milyon dolar yatırım yaparken, Lucid şirketinden en az 35.000 adet robotaksi satın alma taahhüdünde bulundu. Bu adım, Lucid'in Tesla'nın domine ettiği pazarda konumunu güçlendirmesine yardımcı olacak.

Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için bu tür teknolojiler şu an için uzak bir gelecek gibi görünse de, Uber gibi büyük platformların otonom taşımacılığa geçişi küresel lojistik ve yolcu taşıma fiyatlarını önemli ölçüde etkileyecektir. Gelecekte sürücüsüz taksilerin maliyetlerin düşmesine ve güvenliğin artmasına hizmet etmesi bekleniyor.

UberLucidRobotaksiOtonom TransportTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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