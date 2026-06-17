Rusya, Visa ve Mastercard Kartlarından Tamamen Vazgeçme Planını Açıkladı

Rusya Ulusal Ödeme Kartları Sistemi (NSPK), ülke bankaları tarafından ihraç edilen Visa ve Mastercard uluslararası ödeme sistemi kartlarından kademeli olarak vazgeçme stratejisi geliştirdi. Bu plan, idari yasaklara değil, ekonomik teşvik önlemlerine dayanmakta olup piyasadaki uluslararası kartların payını sıfıra indirmeyi hedeflemektedir. Bunu Ixbt.com bildiriyor. .

Yeni stratejiye göre NSPK, bu kartlar için bankalar arası komisyon (interchange) oranlarının keskin bir şekilde düşürülmesini öneriyor. Bu önlem, Visa ve Mastercard kartlarına hizmet vermeyi ihraççı bankalar için ekonomik olarak kârsız hale getirecektir. Sonuç olarak, bankaların müşterilerini ulusal ödeme sistemlerine geçirme konusunda daha istekli olmaları bekleniyor.

Ekonomik Baskı ve Teknolojik Maliyetler

ixbt.com verilerine göre, uluslararası ödeme sistemleri Rusya pazarından ayrıldıktan sonra, bu kartların ülke içindeki faaliyetlerinin teknik desteği NSPK'nın sorumluluğuna geçti. Bu süreç büyük maliyetler gerektirmekte, ancak kart sahipleri uluslararası düzeydeki ayrıcalıklardan ve sadakat programlarından mahrum kalmış durumda.

NSPK Genel Müdürü Dmitriy Dubinin'in açıklamasına göre, bankalar arası komisyonların kademeli olarak düşürülmesi, bankaların uluslararası kartları dolaşımdan ağrısız bir şekilde çıkarmasına olanak tanıyacaktır. Bu sürecin, vatandaşlar için nakitsiz ödemelerin kolaylığını koruyarak maksimum düzeyde konforlu bir geçiş sağlaması hedefleniyor.

Piyasadaki Mevcut Durum ve Değişiklikler

Şu anda Rusya finans piyasasında şu göstergeler gözlemlenmektedir:

Ulusal "Mir" ödeme sisteminin toplam işlemlerdeki payı yüzde 75'i aşmıştır;

Rusya Merkez Bankası hesaplamalarına göre, dolaşımdaki Visa ve Mastercard kartlarının payı yaklaşık yüzde 17'dir;

Yeni uluslararası kartların ihraç edilmesi mümkün değildir, mevcut olanlar ise yalnızca son kullanma tarihine kadar çalışacaktır.

Uzmanlara göre bu girişim, Rusya ödeme altyapısının dış faktörlere olan bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Rus bankalarına bu teklif hakkındaki görüşlerini bildirmeleri için bir ay süre verildi. Ardından, oranların düşürülmesinin kesin tarihlerinin belirlenmesi bekleniyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için bu süreçler doğrudan bir etki yaratmasa da, Rusya'daki vatandaşlarımız ve orada faaliyet gösteren girişimciler için ödeme sistemlerinin tamamen millileşmesi, hesaplaşma mekanizmalarının daha net anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Gelecekte, Rus bankaları tarafından ihraç edilen Visa ve Mastercard kartları, yalnızca dahili kullanım için bile önemini yitirecektir.