Rusya'nın MegaFon operatörü, Çin'in China Telecom şirketi ile iş birliği içinde Habarovsk ve Hong Kong'u doğrudan birbirine bağlayan yeni yüksek hızlı bir omurga iletişim kanalını hizmete açtı. Bu projenin temel önemi, veri iletimi için en kısa yolun seçilmiş olmasıdır ve bu durum, Avrupa düğümleri üzerinden transit geçiş zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırmaktadır. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre, daha önce Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerindeki kullanıcılar Çin dijital platformlarına erişimde önemli gecikmeler yaşıyordu. İstekleri, Rusya'nın Avrupa kısmı ve yabancı transport hub'ları üzerinden uzun yollar kat etmek zorundaydı. Yeni hat ise China Telecom altyapısı ile doğrudan trafik değişimi imkanı sağlıyor.

Gecikmeler üç kat azaldı

Yeni kanalın devreye alınması sonucunda veri iletimindeki gecikme süresi (ping) üç kattan fazla azaldı. Bu durum, özellikle zamanlamanın kritik olduğu anlık mesajlaşma uygulamaları, çevrimiçi oyunlar ve ticaret platformları için çok önemlidir. Artık kullanıcılar, Çin'in en popüler servislerinden daha istikrarlı bir şekilde yararlanabilecekler.

MegaFon uzmanları, doğrudan bağlantının WeChat, Baidu, Taobao ve AliExpress gibi büyük platformlarla çalışırken iletişim kalitesini kökten iyileştireceğini vurguluyor. Bu, sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda Çin ile düzenli dijital iletişim kuran iş dünyası temsilcileri için de büyük kolaylık sağlayacak.

Söz konusu proje, bölgedeki dijital altyapının geliştirilmesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Doğrudan iletişim kanallarının artması, uluslararası trafik değişiminde Avrupa merkezlerine olan bağımlılığı azaltacak ve ağ güvenliğini artıracaktır.

Ayrıca, bu gelişmenin Özbekistan ve Orta Asya bölgesi için de dolaylı bir öneme sahip olabileceği belirtilmelidir. Rusya üzerinden geçen omurga kanallarının optimize edilmesi, bölgesel internet servis sağlayıcıları için yeni rotalar ve iş birliği fırsatları açabilir.

Operatör şu anda dünya genelindeki ana ağlarla doğrudan trafik değişimi rotalarını güçlendiriyor. Bu strateji, küresel dijital servislere istikrarlı ve hızlı erişim sağlamaya yöneliktir ve gelecekte diğer yönlerde de benzer projelerin hayata geçirilmesi beklenmektedir.