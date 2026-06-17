Mastodon Sosyal Ağı Yeni Özellik ile Kitlesini Genişletmeyi Hedefliyor

·18·Teknoloji
Mastodon Sosyal Ağı Yeni Özellik ile Kitlesini Genişletmeyi Hedefliyor

Merkeziyetsiz sosyal ağ olarak bilinen Mastodon platformu, X (eski adıyla Twitter) ve Threads gibi teknoloji devlerine karşı güçlü bir rakip olma yolunda önemli bir adım attı. Platformun yeni sürümünde kullanıcılar, gönderilerini e-posta bültenleri (newsletters) şeklinde gönderme imkanına sahip oldu. Bu yenilik, açık sosyal ağların en büyük sorunu olan kitle büyümesini çözmeye yönelik. Techcrunch.com haber veriyor.

Mastodon 4.6 güncellemesiyle sunulan bu özellik, yazarların aboneleriyle doğrudan iletişim kurmasını sağlıyor. En önemlisi, bültenleri almak için okuyucunun Mastodon ağında kayıt olması gerekmiyor. Bu durum, platformu sadece bir X alternatifi olmaktan çıkarıp bağımsız içerik üreticileri için kullanışlı bir ekosisteme dönüştürüyor.

E-posta ve Merkeziyetsiz Ağ Uyumu

Zamanın testinden geçmiş e-posta sistemi üzerinden iletişim kurmanın, Mastodon için yeni kullanıcılar çekmede temel araç olması bekleniyor. Mastodon verilerine göre bu özellik; büyük medya kuruluşları, bağımsız gazeteciler ve blog yazarları için tasarlandı. Böylece kitlelerini tek bir platforma bağımlı kalmadan oluşturabilir ve gerektiğinde başka bir sunucuya taşınırken abonelerini koruyabilirler.

Platformun standart sınırı 500 karakter olsa da, sunucu yöneticileri bu limiti değiştirebilir. Bu da bazı sunucuların özel uzun makaleler ve analiz materyalleri dağıtımı için optimize edilmesine olanak tanır. Ayrıca, gizliliğe önem veren kullanıcılar için anonim abone olma imkanı da getirildi.

Yeni sürümde sadece bültenler değil, aynı zamanda güncellenmiş kullanıcı profili tasarımları ve "Collections" (koleksiyonlar) özelliği de yer alıyor. Bu özellik, diğer ağlardaki "Starter Packs" gibi çalışıyor ve kullanıcıların ilgi çekici hesap listeleri oluşturup paylaşmasına imkan tanıyor.

Şu anda Mastodon ağında her ay 735 binden fazla aktif kullanıcı bulunurken, genel açık sosyal ağlar (fediverse) sistemindeki hesap sayısı bir milyonu aşmış durumda. Yeni özelliği kullanmak için yazarların kendi sunucularında ilgili izinlere sahip olmaları veya Mastodon tarafından sunulan hosting hizmetlerini kullanmaları gerekiyor.

Uzmanlara göre bu adım, Mastodon platformunun Big Tech ekosistemlerinin dışında kendi yerini sağlamlaştırmasına hizmet edecek. Kullanıcılar artık belirli bir sosyal ağa bağımlı kalmadan, beğendikleri yazarları takip edebilecekler.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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