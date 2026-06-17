Uzayda yeni bir isim: Asteroit kahraman itfaiyeci anısına Howaiho olarak adlandırıldı

Uluslararası Astronomi Birliği'nin Küçük Gök Cisimleri Komitesi, 34871 numaralı asteroite resmen Howaiho adını verme kararı aldı. Bu karar, Hong Kong'da meydana gelen trajik yangın sırasında görevi başında hayatını kaybeden itfaiyeci Ho Waiho'nun anısını ölümsüzleştirmek amacıyla alındı. Bu, gök cisimlerine insani cesaret ve fedakarlığın sembolü olarak isim verme geleneğinin bir başka örneği oldu. Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu asteroite isim verme girişimi, Kanadalı amatör astronom William Yon Kwun Yu tarafından yapıldı. Aslen Hong Konglu olan ve şu anda ABD'de faaliyet gösteren bilim insanı, bu gök cismini ilk kez 18 Ekim 2001 tarihinde keşfetmişti. Yıllar sonra, keşfini vatanında kahramanlık gösteren bir kişinin ismiyle ilişkilendirmeye karar verdi.

Hong Kong tarihinin en korkunç yangın felaketi

Ho Waiho'nun hayatına mal olan yangın, 2025 yılının Kasım ayı sonunda Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court konut kompleksinde meydana geldi. Birkaç gün süren bu felaket, kompleksteki sekiz çok katlı binadan yedisini sardı. Sonuç olarak 1.736 konut tamamen yandı ve yaklaşık 5 bin kişi evsiz kaldı. Korkunç olay sonucunda, aralarında tek kurtarıcı olarak Ho Waiho'nun da bulunduğu 168 kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlar, bu yangının Hong Kong tarihinde konut binalarında meydana gelen en yüksek kayıplı olay olarak kaydedildiğini belirtti. Ateşin bu kadar hızlı yayılmasına binalarda yürütülen tadilat çalışmaları neden oldu. Bina cephelerine kurulan inşaat ağları ve kolay yanıcı malzemeler, alevlerin anında birkaç kata yayılmasına zemin hazırladı.

Güvenlik kuralları ve uzaydaki tanınma

İlk soruşturma verilerine göre, tesisteki güvenlik kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi felaketin boyutlarını artırdı. Ixbt.com'un haberine göre, Ho Waiho, alevler arasında kalan insanları kurtarma sürecinde kendi hayatını riske attı ve son ana kadar görevine sadık kaldı. Onun cesareti sadece dünyada değil, artık uzayda da tanınıyor.

Asteroitlere isim verme süreci, kaşifin önerisi ve Uluslararası Astronomi Birliği'nin kararının önemli rol oynadığı karmaşık bilimsel aşamalardan oluşur. Howaiho asteroidi artık güneş sisteminde dönerken, insanlığa başkalarının hayatı için canını feda eden kahramanları hatırlatacak. Bu tür adımlar, trajik olaylardan ders çıkarmak ve fedakar meslek sahiplerinin emeğini takdir etmek açısından büyük önem taşımaktadır.