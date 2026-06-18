Rusya'da iPhone 17 Pro fiyatları sert düştü: Amiral gemisi ucuzlamaya devam ediyor

Apple'ın geçen yıl tanıttığı amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 17 Pro, Rusya perakende pazarında önemli ölçüde ucuzlamaya devam ediyor. Satışların başlamasından bu yana geçen süre zarfında cihazın fiyatı rekor düzeyde minimum seviyeye geriledi, bu da yeni modeli satın almayı planlayan kullanıcılar için uygun bir fırsat yaratıyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Hi-Tech Mail yayınından alınan bilgilere göre, Haziran ayı ortalarına gelindiğinde, 256 GB dahili hafızaya sahip iPhone 17 Pro modelini perakende satış noktalarında ortalama 82,5 bin ruble civarında bulmak mümkün. Büyük pazaryerlerinde ise fiyatlar 85,5 bin rubleden başlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yılın Mayıs ayında cihaz yaklaşık 4 bin ruble daha pahalıya satılıyordu. Bu durum, amiral gemisinin fiyatının istikrarlı bir düşüş trendine girdiğini doğruluyor.

Son bir ay içinde akıllı telefonun fiyatı yaklaşık yüzde 5, son altı ayda ise yüzde 10'dan fazla ucuzladı. Fiyat dinamikleri analiz edildiğinde, en büyük düşüşün satışların başladığı ilk aylarda gözlemlendiği görülüyor. Örneğin, Eylül 2025'te iPhone 17 Pro 165 bin rubleden satışa sunulmuşken, Ocak 2026 itibarıyla fiyatı 92–95 bin ruble civarında dengelenmişti.

Teknik özellikler ve yenilikler

iPhone 17 Pro modeli, önceki nesillerden sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda teknik özellikleriyle de ayrılıyor. Cihaz, görüntü netliği ve parlaklık açısından yüksek performans sergileyen 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekranla donatılmıştır. Akıllı telefonun kalbinde ise yüksek performanslı Apple A19 Pro çipi yer alıyor.

Bu modelin temel özelliklerinden biri dış görünüşü ve yapısıdır. iPhone 17 Pro, tamamen alüminyumdan üretilmiş bir gövdeye ve yenilenmiş bir kamera bloğuna sahip oldu. Ayrıca Apple mühendisleri, bükümlü ısı borularına dayalı yeni bir soğutma sistemi entegre ettiler. Bu çözüm, ağır oyunlar ve karmaşık görevler sırasında akıllı telefonun aşırı ısınma sorununu gidermeye hizmet ediyor.

Kamera sistemi de önemli ölçüde geliştirildi ve şu özellikleri sunuyor:

Üçlü 48 megapiksel ana kamera modülü;

40 kat hibrit zoom özelliğine sahip geliştirilmiş telefoto lens;

Düşük ışık koşullarında yüksek kaliteli çekim teknolojisi.

Ayrıca cihaz, otonom çalışma süresini önemli ölçüde artıran genişletilmiş bir batarya ile donatılmıştır. Rusya pazarındaki fiyat düşüşleri, genellikle Özbekistan dahil komşu Orta Asya ülkelerindeki "gri" pazar fiyatlarını da dolaylı olarak etkiler. Bu da yakın gelecekte bölgemizde de bu modelin fiyatlarının bir miktar ucuzlamasını beklemek için bir temel oluşturuyor.