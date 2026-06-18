Rusya'da iPhone 17 Pro fiyatları sert düştü: Amiral gemisi ucuzlamaya devam ediyor

·18·Teknoloji
Rusya'da iPhone 17 Pro fiyatları sert düştü: Amiral gemisi ucuzlamaya devam ediyor

Apple'ın geçen yıl tanıttığı amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 17 Pro, Rusya perakende pazarında önemli ölçüde ucuzlamaya devam ediyor. Satışların başlamasından bu yana geçen süre zarfında cihazın fiyatı rekor düzeyde minimum seviyeye geriledi, bu da yeni modeli satın almayı planlayan kullanıcılar için uygun bir fırsat yaratıyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Hi-Tech Mail yayınından alınan bilgilere göre, Haziran ayı ortalarına gelindiğinde, 256 GB dahili hafızaya sahip iPhone 17 Pro modelini perakende satış noktalarında ortalama 82,5 bin ruble civarında bulmak mümkün. Büyük pazaryerlerinde ise fiyatlar 85,5 bin rubleden başlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yılın Mayıs ayında cihaz yaklaşık 4 bin ruble daha pahalıya satılıyordu. Bu durum, amiral gemisinin fiyatının istikrarlı bir düşüş trendine girdiğini doğruluyor.

Son bir ay içinde akıllı telefonun fiyatı yaklaşık yüzde 5, son altı ayda ise yüzde 10'dan fazla ucuzladı. Fiyat dinamikleri analiz edildiğinde, en büyük düşüşün satışların başladığı ilk aylarda gözlemlendiği görülüyor. Örneğin, Eylül 2025'te iPhone 17 Pro 165 bin rubleden satışa sunulmuşken, Ocak 2026 itibarıyla fiyatı 92–95 bin ruble civarında dengelenmişti.

Teknik özellikler ve yenilikler

iPhone 17 Pro modeli, önceki nesillerden sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda teknik özellikleriyle de ayrılıyor. Cihaz, görüntü netliği ve parlaklık açısından yüksek performans sergileyen 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekranla donatılmıştır. Akıllı telefonun kalbinde ise yüksek performanslı Apple A19 Pro çipi yer alıyor.

Bu modelin temel özelliklerinden biri dış görünüşü ve yapısıdır. iPhone 17 Pro, tamamen alüminyumdan üretilmiş bir gövdeye ve yenilenmiş bir kamera bloğuna sahip oldu. Ayrıca Apple mühendisleri, bükümlü ısı borularına dayalı yeni bir soğutma sistemi entegre ettiler. Bu çözüm, ağır oyunlar ve karmaşık görevler sırasında akıllı telefonun aşırı ısınma sorununu gidermeye hizmet ediyor.

Kamera sistemi de önemli ölçüde geliştirildi ve şu özellikleri sunuyor:

  • Üçlü 48 megapiksel ana kamera modülü;
  • 40 kat hibrit zoom özelliğine sahip geliştirilmiş telefoto lens;
  • Düşük ışık koşullarında yüksek kaliteli çekim teknolojisi.
Ayrıca cihaz, otonom çalışma süresini önemli ölçüde artıran genişletilmiş bir batarya ile donatılmıştır. Rusya pazarındaki fiyat düşüşleri, genellikle Özbekistan dahil komşu Orta Asya ülkelerindeki "gri" pazar fiyatlarını da dolaylı olarak etkiler. Bu da yakın gelecekte bölgemizde de bu modelin fiyatlarının bir miktar ucuzlamasını beklemek için bir temel oluşturuyor.

AppleiPhoneAkıllı TelefonTeknolojiFiyatlar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung Galaxy S27 Amiral Gemisi Beklenen Güncellemeleri AlmayabilirSamsung Galaxy S27 Amiral Gemisi Beklenen Güncellemeleri AlmayabilirBugün, 11:29Özbekistan'da Amazon Leo Uydu İnterneti Devreye AlınıyorÖzbekistan'da Amazon Leo Uydu İnterneti Devreye AlınıyorBugün, 10:52SanDisk, PS5 için 8 TB kapasiteli SSD'yi 3700 dolardan satışa sunduSanDisk, PS5 için 8 TB kapasiteli SSD'yi 3700 dolardan satışa sunduBugün, 09:55Galaxy Z Fold7 için One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı: Amiral Gemisi Özellikleri Artık Katlanabilir Akıllı TelefondaGalaxy Z Fold7 için One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı: Amiral Gemisi Özellikleri Artık Katlanabilir Akıllı TelefondaBugün, 09:23Rostex, Havada Manevra Kabiliyeti Yüksek Yeni Supercam S180 Drone'u TanıttıRostex, Havada Manevra Kabiliyeti Yüksek Yeni Supercam S180 Drone'u TanıttıBugün, 08:52Oppo Reno 15A tanıtıldı: 7000 mAh batarya ve IP69 koruma sertifikasıOppo Reno 15A tanıtıldı: 7000 mAh batarya ve IP69 koruma sertifikasıBugün, 08:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı