Rusya ilk yüksek hızlı demiryolu hattı için testleri tamamladı

Rus Demiryolları (RJD), Moskova ve Sankt-Peterburg şehirlerini birbirine bağlayacak olan ülkenin ilk yüksek hızlı demiryolu (VSM) hattı için tasarlanan katener hattı test süreçlerini başarıyla tamamladı. Bu teknolojik aşama, trenlerin saatte 400 km hıza ulaşabilmesini sağlamada kritik bir öneme sahip. Ixbt.com haberine göre belirtildi.

Holding temsilcilerinin bildirdiğine göre, KS-400 model katener hattının tüm bileşenlerinin teknik şartnameye ve güvenlik gereksinimlerine tam olarak uygun olduğu onaylandı. ixbt.com yayınında yer alan habere göre, test sonuçlarına dayanarak bu parçaların seri üretimine geçilmesi yönünde nihai karar verildi.

Yerel teknolojiler ve kapsamlı testler

Söz konusu proje üzerindeki uygulama çalışmaları yaklaşık bir yıl önce, Ağustos 2024'te başlamıştı. Testler 800 metre uzunluğundaki özel bir deney alanında gerçekleştirildi. Uzmanlar, hattın tüm elemanlarının uyumluluğunu, tellerin gerginliğini ve ekstrem hızlardaki dayanıklılığını titizlikle inceledi.

Ayrıca, sistemin sabit diyagnostik cihazları da test edildi. Deney alanına yerleştirilen 32 özel sensör, katener hattının farklı durumlarını gerçek zamanlı olarak kaydetti. Bu tür yüksek teknolojik çözümler, gelecekte tren hareketlerinin güvenliğini garanti etmeye hizmet edecek.

Projenin kapsamı ve üretim zinciri de dikkat çekicidir. RJD verilerine göre, katener hattı parçalarının hazırlanmasında 80'e yakın şirket yer aldı. Bu şirketler tarafından toplamda 800'den fazla farklı parça ve mühendislik çözümü geliştirildi.

Seyahat süresi yarı yarıya kısalacak

Rusya 'daki ilk yüksek hızlı demiryolu hattının inşaatının 2028 yılında tamamen tamamlanması planlanıyor. Toplam uzunluğu 679 kilometre olan bu hat, Moskova ve Sankt-Peterburg arasındaki ulaşım bağlantısını tamamen yeni bir aşamaya taşıyacak.

Şu anda iki şehir arasındaki mesafe hızlı trenlerle yaklaşık dört saat sürerken, yeni hattın devreye girmesiyle yolcular hedeflerine 2 saatten biraz daha kısa sürede ulaşabilecekler. Bu durum, bölgeler arası ekonomik bağları güçlendirmenin yanı sıra havacılık ve karayolu taşımacılığına güçlü bir alternatif oluşturacak.