Apple Bellek Çipi Krizi Nedeniyle Ürün Fiyatlarını Artıracak mı?

Teknoloji dünyasında beklenmedik ve tüketicileri biraz endişelendiren haberler ortaya çıktı. Dünyanın en büyük ve en prestijli şirketlerinden biri olan Apple'ın, yakında en popüler cihazları olan iPhone akıllı telefonlar, iPad tabletler ve Mac bilgisayarların satış fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor. Bunun nedeni, küresel pazarda yarı iletkenlerin ve bellek çiplerinin ciddi şekilde kıtlaşmasıdır.

Cupertino devinin CEO'su Tim Cook, ünlü ve prestijli «The Wall Street Journal» gazetesine verdiği özel mülakatta bu karmaşık duruma değindi. Cook, hammadde ve bileşen maliyetlerinin sürekli artması nedeniyle fiyatları eski seviyelerde tutmanın artık mümkün olmadığını belirtti.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla Apple'daki fiyat politikası değişikliği, krizin gerçek nedenleri ve halihazırda zamlanan cihazların listesini detaylı olarak inceleyebilirsiniz:

Şirket yöneticisinin açıklaması Küresel krizin temel nedeni Mac modellerindeki ilk değişiklikler • Tim Cook:

«Müşterileri fiyat artışlarından korumaya çalıştık ancak durum istikrarsız hale geldi». • Yapay zeka (AI) sistemlerinin gelişimi nedeniyle çiplere olan talep arttı. • Mac Studio: 512 GB RAM kapasiteli versiyonu satıştan kaldırıldı.

• Mac Mini: Başlangıç fiyatı 599 dolardan 799 dolara yükseltildi.

Tim Cook: «Müşterileri korumak için elimizden geleni yaptık»

Şirket yöneticisi mülakat sırasında, Apple'ın tedarik zincirindeki sorunları ve yüksek maliyetleri uzun süre üstlendiğini, bunları müşterilere yansıtmamaya çalıştığını açıkladı:

«Ortaklarımız ve tedarikçilerimiz tarafından üzerimizde oluşturulan büyük fiyat baskısını hafifletmek ve müşterilerimizi bu beklenmedik değişikliklerden maksimum düzeyde korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ancak mevcut pazar konjonktüründe durum oldukça istikrarsız ve kontrol edilmesi çok zor bir seviyeye ulaştı», dedi şirket yöneticisi.

Bununla birlikte, Tim Cook yeni zamlı fiyatların tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği ve öncelikle hangi model cihazların ciddi şekilde etkileneceği konusunda net bir bilgi vermedi.

Krizin arkasında ne var ve Mac fiyatları nasıl değişti?

«The Wall Street Journal» analistlerine göre, bu elektronik krizine modern yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişmesi neden oldu. Sinir ağları ve büyük sistemler geliştiren IT şirketlerinin bellek çiplerine olan talebi geometrik bir artış gösterdi. Mikroçip üretim fabrikaları sipariş akışına fiziksel olarak yetişemiyor. Sonuç olarak sadece RAM ve dahili depolama birimleri değil, bunlar üzerine kurulu dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları ve diğer ev teknolojileri de pahalılaşıyor.

Aslında Apple, ürün gamında değişiklikler yapmaya çoktan başladı. Bu yılın Mart ayında, yüksek kapasiteli 512 GB RAM'e sahip Mac Studio bilgisayarların satışı durduruldu. Ayrıca, birçok kişi için uygun fiyatlı olan 599 dolarlık ucuz Mac Mini modelinden vazgeçildi ve en temel versiyonu için başlangıç fiyatı 799 dolar olarak yeniden belirlendi.

Zamin teknoloji yorumcularının nihai sonucu: Marka hayranları için bu haberin biraz üzücü olması doğal, çünkü iPhone veya Mac satın almayı planlayanlar artık daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalacak. Ancak dünya pazarındaki çip kıtlığı o kadar ciddi bir hal aldı ki, Apple gibi zengin ve güçlü bir şirket bile fiyatları artırmak zorunda kalıyor. Eğer yakın zamanda yeni bir cihaz satın alma niyetiniz varsa, fiyatlar daha da yükselmeden harekete geçmeniz yerinde olacaktır. Biz ise teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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