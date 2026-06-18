Amazon, Yapay Zeka Çipleri Pazarında NVIDIA ile Rekabet Etmeye Hazırlanıyor

·35·Teknoloji
Amazon, Yapay Zeka Çipleri Pazarında NVIDIA ile Rekabet Etmeye Hazırlanıyor

Dünyanın en büyük bulut hizmet sağlayıcısı olan Amazon Web Services (AWS), yarı iletken pazarında NVIDIA'nın hakimiyetine karşı ciddi bir mücadele başlatmayı planlıyor. Şirket, kendi geliştirdiği Trainium çiplerini sadece kendi sunucuları için saklamakla kalmayıp, bunları diğer şirketlere satma konusunu da değerlendiriyor. Bu adım, küresel teknoloji pazarındaki güç dengelerini önemli ölçüde değiştirebilir. Techcrunch.com haber veriyor.

Bloomberg'in haberine göre, AWS Yapay Zeka bölümü başkanı Peter DeSantis, Trainium çiplerinin veri merkezlerinde kullanımı için diğer şirketlere satışı konusunda şu anda müzakerelerin yürütüldüğünü doğruladı. Bu çiplerin potansiyel alıcılarının kim olduğu henüz açıklanmasa da, bu süreç Amazon'un donanım pazarındaki hırslarının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu girişim, Amazon CEO'su Andy Jassy tarafından Nisan ayında hissedarlara gönderilen yıllık mektupta da belirtilmişti. Jassy, şirketin özel çiplerine olan talebin o kadar yüksek olduğunu ve bunları ayrı bir işletme olarak yönetmenin yıllık yaklaşık 50 milyar dolar gelir getirebileceğini vurguladı. Bu rakam, Intel gibi devlerin yıllık gelirlerine eşdeğerdir.

NVIDIA için yeni bir rakip

Şu anda NVIDIA, yapay zeka çipleri pazarında mutlak lider konumunda ve yıllık geliri 326 milyar dolara ulaştı. Buna rağmen Amazon'un, 50 milyar dolarlık potansiyele sahip çipleriyle pazarın önemli bir kısmını ele geçirmesi bekleniyor. Bu durum sadece rekabeti artırmakla kalmayacak, aynı zamanda yapay zeka teknolojilerini geliştirme maliyetlerini de düşürebilir.

AWS, şimdiye kadar kendi çiplerini satmaktan kaçınmıştı. Bunun temel nedeni, şirketin çipleri aracılığıyla müşterileri kendi bulut ekosistemine bağlamayı tercih etmesiydi. Yani müşteriler, çipleri kullanırken aynı zamanda veri depolama, güvenlik ve ağ hizmetleri için de ödeme yapmak zorundaydı. Stratejinin şimdi değişmesi, Amazon için yeni gelir kaynakları açacaktır.

Ancak, bu planları hayata geçirmede bazı zorluklar mevcut. Andy Jassy'nin sözlerine göre, mevcut Trainium çipleri ve hatta önümüzdeki yıl çıkması beklenen Trainium4 çipleri için kapasiteler şimdiden tamamen dolmuş durumda. Bu, çiplerin dış pazara sunulması için Amazon'un üretim hacmini keskin bir şekilde artırması gerektiği anlamına geliyor.

Üretim ve pazar talebi

Amazon, çiplerinin üretiminde TSMC gibi büyük ortaklara dayanıyor. Ancak TSMC kapasitesi için mücadelede NVIDIA ve Apple gibi devlerle rekabet etmek kolay olmayacak. TechCrunch'ın haberine göre, AWS temsilcisi Doron Aronson, gelecekte diğer şirketlere bütün sunucu sistemlerinin (rack) satılma ihtimalinin yüksek olduğunu doğruladı.

Özbekistanlı kullanıcılar ve yerel IT şirketleri için bu haber, küresel bulut hizmetleri fiyatlarının düşmesine hizmet edebilir. NVIDIA çiplerinin kıtlığı ve pahalılığı ortamında, Amazon'un sunduğu alternatif çözümler yapay zeka projelerini ucuzlatmaya yardımcı olacaktır.

Özetle Amazon, sadece yazılım ve bulut hizmetlerinde değil, aynı zamanda yarı iletken pazarında da ana oyuncu olmayı hedefliyor. NVIDIA CEO'su Jensen Huang şirketi için yeni bir 200 milyar dolarlık pazar öngörürken, Amazon da kendi 50 milyar dolarlık payını almak için ciddi adımlar atıyor.

AmazonNVIDIAAWSYapay ZekaTrainium
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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