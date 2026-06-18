Yapay Zeka ve Aşk: ABD'deki Arkadaşlık Uygulaması Kullanıcıları Teknolojiden Memnun Değil

·19·Teknoloji
Yapay Zeka ve Aşk: ABD'deki Arkadaşlık Uygulaması Kullanıcıları Teknolojiden Memnun Değil

Modern teknolojiler hayatımızın her alanına girerken, insani ilişkiler ve tanışma konularında yapay zekaya (AI) olan güven hâlâ düşük seyrediyor. Tinder, Hinge ve OkCupid gibi popüler platformların sahibi olan Match Group tarafından yürütülen araştırma sonuçları, kullanıcıların yaklaşık yarısının romantik ilişkilerde AI müdahalesine olumsuz baktığını gösteriyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Ankette yer alan 18 ile 39 yaş arası 1000 kullanıcının yüzde 47'si, tanışma sürecinde yapay zeka kullanımını onaylamadığını belirtti. Bu oran, insanların teknolojinin insani duyguların yerini almasından korktuğunu gösteriyor. Match Group raporuna göre, özellikle kadınlar arasında bu direnç daha güçlü; 18-24 yaş arası kadınların yüzde 51'i, AI destekli arkadaşlık uygulamaları kullanan kişilerle buluşmayı reddettiklerini bildirdi.

Teknolojik Yardım ve İnsani Samimiyet Sınırı

Buna rağmen, kullanıcılar yapay zekayı tamamen reddetmiyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 64'ü, AI'nın tanışma sürecini kolaylaştırabileceğini kabul etti. Kullanıcılar teknolojiden daha çok teknik konularda, örneğin profil için en iyi fotoğrafları seçmek veya daha ilgi çekici bir açıklama yazmak gibi konularda yardım bekliyor. Yani insanlar "zor kısımları" tekniğe bırakıp, iletişimin samimi ve insani kısmını kendilerinde tutmak istiyorlar.

Şu anda Tinder gibi uygulamalar AI araçlarını entegre etmek için büyük bütçeler harcarken, Bumble ise Bee adlı özel bir dijital asistanı devreye aldı. Hatta bazı girişimler, kullanıcılar adına birbirleriyle konuşan "kişisel botlar" fikrini öne sürüyor. Ancak Match Group uzmanları, "botlarımız anlaştı" ifadesinin asla romantik bir buluşma için temel oluşturamayacağı nedeniyle, bu tür yaklaşımların toplum tarafından kabul görmeyeceğini vurguluyor.

Özbekistan Pazarı ve Trendler

Özbekistan'da da Tinder ve Mamba gibi uluslararası platformların yanı sıra yerel arkadaşlık servisleri popülerleşiyor. Her ne kadar bizde bu kadar kapsamlı araştırmalar yapılmamış olsa da, küresel trendlerin yerel kitleyi etkilemesi doğaldır. Özbekistanlı kullanıcılar için de iletişimdeki samimiyet ve muhatabın gerçekliği öncelikli önemini koruyor.

Sonuç olarak, arkadaşlık uygulaması geliştiricileri için temel çıkar net: İnsanlar bir robotla romantik ilişki kurmak veya teknolojinin aşırı müdahale ettiği yapay bir deneyim istemiyorlar. AI sadece yardımcı bir araç olarak kalmalı, iletişim ve duygular ise insanın kontrolünde olmalıdır.

Match GroupTinderYapay ZekaTeknolojiArkadaşlık Uygulamaları
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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