Avrupa Uzayda Bağımsızlığı Hedefliyor: Gate Space 6,3 Milyon Euro Yatırım Aldı

·22·Teknoloji
Avrupa Uzayda Bağımsızlığı Hedefliyor: Gate Space 6,3 Milyon Euro Yatırım Aldı

Avusturya merkezli Gate Space girişimi, uydular için kimyasal motor sistemleri geliştirme projesi kapsamında Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) tarafından 6,3 milyon Euro tutarında finansal destek aldı. Bu yatırım, Avrupa Birliği'nin uzay teknolojileri alanında yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmaya ve stratejik egemenliğini güçlendirmeye yönelik geniş kapsamlı girişimlerinin bir parçasıdır. Bunu Ixbt.com bildiriyor.

Ixbt.com'un aktardığına göre Gate Space, mevcut seçim aşamasında kazanan 38 katılımcı arasında tek uzay şirketi oldu. Söz konusu fonlar, motor sistemlerinin seri üretimine geçiş için kullanılacak. Şirketin ilk ürünüyle önümüzdeki yılın Şubat ayında Avusturya'nın BeaconSat uydusuyla ilk uzay uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.

Stratejik Önem ve Teknolojik Kapasiteler

Viyana Teknik Üniversitesi mezunları tarafından 2022 yılında kurulan Gate Space, günümüzde uydular, uzay kapsülleri ve iniş araçları için kompakt itki sistemleri geliştirmektedir. Şirketin ana ürünü olan Jetpack sistemi standartlaştırılmış olup ESPA sınıfı uydular için tasarlanmıştır. En küçük Jetpack S versiyonu 9 ay içinde üretilmekte ve fiyatı 450 bin Euro'dan başlamaktadır.

Şirket CEO'su Moritz Novak, uzay teknolojilerinin sadece ticari bir faaliyet değil, aynı zamanda kritik bir altyapının parçası olarak görüldüğünü vurguladı. Günümüzde yörüngedeki araç yoğunluğunun artması nedeniyle, uyduların çarpışmalardan kaçınması ve görevlerini tamamladıklarında yörüngeden kontrollü bir şekilde çıkmaları için güvenilir motorlara olan talep hızla artmış durumda.

Pazardaki Temel Talep Faktörleri

Uzmanlara göre, bu tür motor sistemlerine olan ihtiyaç şu üç ana yönden kaynaklanmaktadır:

  • Çok sayıda uydunun ortak görevler kapsamında fırlatılması ve bunların ayrı çalışma yörüngelerine geçme gereksinimi;
  • Yörüngedeki araçların teknik bakımı ve yakıt ikmali görevlerinin gelişimi;
  • Uzay çöpleriyle ilgili risklerin artması ve düzenleyici kurumların güvenlik konusundaki yeni gereksinimleri.
Gate Space ayrıca, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ASTRAL projesinde de yer almaktadır. Bu proje, uzayda uyduların otomatik olarak yakıt ikmali yapma teknolojisini göstermeyi amaçlamaktadır. 2028 yılına kadar iki aracın kenetlenmesi ve yakıt transferinin test edilmesi bekleniyor.

Gate Space küresel uzay pazarında nispeten küçük bir oyuncu olsa da, dikey entegre üretim zinciri ve kısa sürede ürün teslim edebilme yeteneği büyük bir avantaj sağlamaktadır. Şirketin toplam çektiği yatırım miktarı şu an itibarıyla 22 milyon dolara ulaşmış durumda ve 2027 yılı için yeni sözleşme portföyü oluşturuluyor.

UzayTeknolojiGate SpaceUyduYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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