Google Sheets artık Özbekistan'daki kullanıcılar için daha akıllı

·2·Teknoloji
Google Sheets artık Özbekistan'daki kullanıcılar için daha akıllı

Google şirketi, Gemini AI sisteminin Google Sheets hizmetine tam olarak entegre edildiğini ve milyonlarca yeni kullanıcı için imkanların genişletildiğini duyurdu. Artık bu dijital asistan sadece İngilizce değil, aynı zamanda Rusça, İspanyolca, Portekizce ve Arapça dahil olmak üzere dünyanın daha 28 dilinde komutları kabul etmeye başlayacak. Bu yenilik, veri uzmanları ve sıradan kullanıcılar için karmaşık tabloları yönetme sürecini temelden kolaylaştıracak. Ixbt.com haberi veriyor.

Daha önce Google Sheets içindeki AI fonksiyonları sadece ABD'deki kullanıcılar için ve sınırlı dillerde mevcuttu. Artık Özbekistan'daki çok dilli kullanıcılar da dahil olmak üzere küresel kitle, Gemini yardımıyla karmaşık hesaplamaları ve analitik tabloları basit metin sorguları aracılığıyla oluşturabilir. Bu teknolojinin, uluslararası ekiplerin iş birliği verimliliğini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Veri işlemede yeni bir dönem

Gemini asistanı; kullanıcının sıfırdan tablo oluşturmasına, karmaşık formüller yazmasına veya mevcut verilere dayalı özet raporlar hazırlamasına yardımcı olur. Örneğin, kullanıcı sadece kendi ana dilinde "proje bütçesini takip etmek için bir tablo oluştur" veya "kârı hesaplamak için bir sütun ekle" gibi komutlar yazması yeterlidir. AI, gerekli hücreleri otomatik olarak doldurur ve mantıksal bağlantıları kurar.

ixbt.com verilerine göre, bu güncelleme Google Workspace ekosisteminin bir parçasıdır ve veri görselleştirme ile analizini sezgisel bir seviyeye taşır. Kullanıcıların artık karmaşık Excel veya Sheets formüllerini ezberlemesine gerek kalmayacak, Gemini ile iletişim kurarak istenen sonuca ulaşabilecekler.

Yeni özelliklerden yararlanmak için kullanıcıların Google Workspace ayarlarında "akıllı özellikleri" etkinleştirmeleri gerekir. Ardından, Google Sheets yan panelinde Gemini simgesi görünecektir. Bu arayüz üzerinden AI ile doğrudan iletişim kurma ve tabloları düzenleme imkanı sağlanacaktır.

Genişletilmiş dil desteği şu kategorideki kullanıcılara açıktır:

  • Google Workspace kurumsal müşterileri;
  • Eğitim kurumları için Google Workspace kullanıcıları;
  • Gemini Advanced aboneliği olan kişisel hesap sahipleri.
Google'ın bu adımı, Microsoft Excel ile olan rekabette önemli bir avantaj sağlayabilir; çünkü AI'nın günlük ofis işlerine entegrasyonu, çalışma süresinden tasarruf ve hataların azaltılmasında temel bir faktör haline geliyor. Özbekistan'daki iş dünyası temsilcileri ve öğrenciler için de bu araç, rapor hazırlama sürecinde büyük kolaylık sağlayacaktır.

GoogleGeminiGoogle SheetsYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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