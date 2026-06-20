Sapphire Radeon RX 9070 XT Güç Kablosu Eridi: Sorun Sadece Adaptörde mi

Ekran kartı pazarında 16 pinli güç konnektörleriyle ilgili sorunlar yeniden gündeme geldi. Bu kez NVIDIA ürünleri değil, bir Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ OC modeli kullanıcısı güç adaptörünün eridiğini bildirdi. Bu olay, yeni nesil güç konnektörlerinin güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ixbt.com haberi veriyor.

Çekya'nın PC Tuning forumu kullanıcısı GaGy takma adıyla, başlangıçta Battlefield 6 oyununda sistem kararsızlığı ve beklenmedik çökmeler (crash) yaşadığını belirtti. İncelemeler sonucunda, ekran kartına güç sağlayan 12V-2x6 комплект adaptörünün eridiği anlaşıldı. Olay anında bilgisayar, AMD Ryzen 7 9800X3D işlemci ve 750 watt'lık XPG Core Reactor II VE güç kaynağı ile çalışıyordu.

Kullanıcının belirttiğine göre, ekran kartının güç tüketimi yaklaşık 280 watt civarındaydı ve bu değer cihazın maksimum kapasitesini aşmıyordu. En önemlisi, Sapphire tarafından sağlanan mavi üçlü uçlu orijinal adaptör, konnektöre sonuna kadar sıkıca takılmıştı. Bu durum, kullanıcı hatası olasılığını azaltıyor.

Servis merkezinin sonucu ve beklenmedik karar

ixbt.com'un bilgisine göre, olayla ilgili garanti hizmetine başvuruldu ve ekran kartı detaylı inceleme için gönderildi. Ancak servis merkezi uzmanları, 48 saatlik yoğun testlerin ardından ekran kartının kendisinde herhangi bir arıza tespit edilmediğini bildirdi. Onların sonucuna göre, sadece harici adaptör hasar görmüş, cihazın kendisi ise tamamen çalışır durumda kalmıştı.

Sonuç olarak servis merkezi, ekran kartının yenisiyle değiştirilmesi talebini reddetti ve cihazı sahibine iade etti. Kullanıcı artık ekran kartını adaptörler olmadan, doğrudan güç kaynağından gelen yerel 12V-2x6 kablosu ile kullanmayı planlıyor. Bu durum teknoloji meraklıları arasında farklı görüşlere yol açtı.

Bazı uzmanlar, adaptör eridiğinde ekran kartının kontak kısmında da mikroskobik hasarlar kalabileceğini belirterek cihazın değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Diğerleri ise, kart uzun süreli testleri başarıyla geçtiyse, değişim için yasal bir temel olmadığını belirtti. Aşırı ısınmanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

Yüksek performanslı ekran kartlarına olan talebin arttığı göz önüne alındığında, kullanıcılara güç kablolarını bağlarken son derece dikkatli olmaları ve mümkün olduğunca dönüştürücü adaptörlerden kaçınıp modern güç kaynakları kullanmaları tavsiye edilir.