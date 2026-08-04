Spotify abonelerinin sayısı ilk kez 300 milyonu aştı

Dünyanın önde gelen sesli yayın platformu Spotify, tarihinde ilk kez 300 milyondan fazla ücretli aboneye ulaştığını açıkladı. Şirketin yayımladığı verilere göre bu gösterge, dijital müzik pazarındaki yoğun rekabete rağmen platformun popülerliğinin arttığını gösteriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com’un haberine göre, ikinci çeyreğin sonunda hizmetin aylık aktif kullanıcı sayısı 777 milyona ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %12 artış anlamına geliyor. İlginç olan ise yılın başında dünyanın bazı bölgelerinde abonelik ücretleri artırılmış olmasına rağmen şirketin ücretli kullanıcı tabanının son çeyrekte %9 büyümesi.

Finansal göstergeler de istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Çeyreklik gelir 4,8 milyar avro (yaklaşık 5,52 milyar dolar) olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %14 arttı. Finansal başarıların yanı sıra platform, hizmet yelpazesini aktif biçimde çeşitlendirerek kullanıcılara yeni olanaklar sunuyor.

Yapay zekâ ve yeni özellikler

Spotify son aylarda yapay zekâ teknolojilerini uygulamaya özel önem veriyor. Özellikle farklı kaynaklardaki içeriklere dayalı kişiselleştirilmiş podcastler oluşturma araçları geliştirildi. Mayıs ayında ise uygulama kapsamında NotebookLM hizmetine benzer deneysel bir masaüstü uygulaması tanıtıldı.

Ayrıca yayın hizmeti, podcastler için yapay zekâ destekli soru-cevap ve özet hazırlama özelliklerini ekledi. Sesli kitap oluşturma aracı konusunda ElevenLabs şirketiyle iş birliği başlatıldı; müzik şirketleriyle yapılan anlaşma ise kullanıcıların hayranlar tarafından oluşturulan remiksleri hazırlamasına olanak tanıyor.

Geçen ay tanıtılan yeni sohbet tabanlı yapay zekâ asistanı, kullanıcıların uygulamadaki içerikleri özel komutlarla yönetmesine olanak sağlıyor. Ancak platform, yapay zekâ ile oluşturulan müzikleri barındırmaya devam ettiği için bazı kullanıcıların tepkisiyle de karşılaşıyor.

Kullanıcı tepkileri ve gelecek planları

Spotify, kullanıcı memnuniyetsizliğini azaltmak amacıyla sanatçılar için özel bir doğrulama sistemi uygulamaya koydu ve geçen yıl yapay zekâ ile oluşturulan müzikleri isteğe bağlı olarak etiketleme özelliğini ekledi. 404 Media’nın haberine göre, yapay zekâ müziklerini tespit etmeye yönelik etkili sistemlerin bulunmaması nedeniyle kullanıcılar SoullessMusic.com ve SlopTracker gibi alternatif hizmetlere yöneliyor.

Bununla birlikte platform, geleneksel sesli içeriklerin ötesindeki tekliflerini genişletmeyi sürdürüyor. Hizmet kapsamında fitness içerikleri, dergi incelemeleri, konser bileti satışı ve hatta fiziksel kitap satışı gibi alanlar başarıyla test ediliyor.