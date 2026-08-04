Apple ve OpenAI Arasındaki Hukuk Savaşı Kızıştı

Apple, yapay zekâ alanındaki liderlerden biri olan OpenAI’ye karşı yürüttüğü hukuk sürecini daha da sertleştirerek ön ihtiyati tedbir kararı talep ediyor. ixbt.com’un haberine göre bu adım, iPhone üreticisinin teknolojilerinin ve ticari sırlarının yasa dışı şekilde ele geçirildiği iddiaları üzerine atıldı. Şirket, bu davada eski çalışanların rolünün daha önce düşünülenden çok daha kapsamlı olabileceğinden endişe ediyor. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Yeni mahkeme belgelerine göre Apple, suçlanan eski çalışanlar; kıdemli sistem mühendisi Chang Liu ve baş donanım sorumlusu Tang Yew Tan’ın yanı sıra OpenAI Vakfı ve Apple’ın eski baş tasarımcısı Jony Ive tarafından kurulan io cihaz girişimi hakkında hızlandırılmış soruşturma işlemleri yürütülmesini talep ediyor. Yapılan incelemeler sonucunda 11 eski Apple çalışanının daha bu davayla bağlantılı olabileceği veya tanık olarak yer aldığı belirlendi.

Yeni kanıtlar ve ortaya çıkan ayrıntılar

Bu hukuki anlaşmazlık, Apple’ın fikrî mülkiyetini korumak için yeni kanıtlara sahip olduğunu gösteriyor. Sunulan materyallere göre şirketin bir başka eski çalışanı, OpenAI’deki görüşmesinden önce Chang Liu ve Yu-Ting Peng ile bir araya gelerek duyurulmamış ürünlere ilişkin gizli bilgileri görüştü. Ayrıca başka bir çalışanın OpenAI’ye geçmeden önce gizli belgelerin ekran görüntülerini kaydettiği belirlendi.

Buna ek olarak Apple, dava açıldıktan sonra OpenAI’de çalışan birkaç eski personelin, şirketten ayrılırken yanlarında götürdükleri iş cihazlarını iade etme konusunda kendileriyle iletişime geçtiğini öne sürüyor. Bu durumlar, yetkililerin fikrî mülkiyet hırsızlığının arkasında daha fazla kişinin bulunabileceğinden şüphelenmesine yol açıyor.

OpenAI’nin resmî açıklaması

OpenAI ise Apple’ın iddialarını ve ön ihtiyati tedbir talebini kesin bir dille reddetti. OpenAI açıklamasında, tedbir talebinin yanlış bilgilere dayandığı ve tamamen temelsiz olduğu belirtildi. Şirket, Apple’ın hiçbir ticari sırrına sahip olmak istemediğini ve bunları kullanmadığını vurguladı.

Yapay zekâ modeli geliştiricileri, dikkatlerini ileri teknolojiler ve yeni ürünler geliştirmeye verdiklerini belirterek Apple’ın geçmişte yaptığı hatalara da dikkat çekti. OpenAI’ye göre Apple, güvenlik kurallarının yeterli olmaması nedeniyle eski çalışanların sisteme erişimini koruduğunu kabul etmeyi reddetti ve iletişim sürecinde çeşitli hatalar yaptı.