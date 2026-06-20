Google ve Refik Anadol Dünyanın İlk Yapay Zeka Müzesi Dataland Projesini Tanıttı

·28·Teknoloji
Google ve Refik Anadol Dünyanın İlk Yapay Zeka Müzesi Dataland Projesini Tanıttı

Teknoloji devi Google ve ünlü medya sanatçısı Refik Anadol, dünyanın tamamen yapay zeka (AI) tabanlı ilk müzesi olan Dataland'i kurduklarını duyurdu. Los Angeles'taki ünlü The Grand LA kompleksinde yer alan bu sanat merkezi, geleneksel müze kavramını tamamen değiştirerek ziyaretçilerin duygularına ve hareketlerine uyum sağlayan dinamik bir ekosisteme dönüşüyor. Ixbt.com haber veriyor.

Müzenin açılış sergisi "Makine Rüyaları: Tropik Orman" adını taşıyor ve doğa hakkındaki devasa veri setleriyle eğitilmiş Large Nature Model (LNM) sistemine dayanıyor. ixbt.com verilerine göre, 2500 metrekarelik bir alanı kaplayan bu projede, karmaşık dijital veriler 1,2 milyar piksellik yüksek çözünürlüklü generatif bir gerçekliğe dönüştürülüyor. Bu sürecin gerçekleştirilmesinde Google Cloud altyapısı, Gemini Enterprise Agent Platform ve Compute Engine araçları kullanıldı.

İnsan ve teknoloji arasında aktif etkileşim

Dataland müzesinin özelliği, ziyaretçilerle "aktif bir etkileşime" girmesidir. Özel sensörler yardımıyla sistem, insanların hareketlerini, kalp atış hızını ve hatta cilt sıcaklığını takip eder. Google algoritmaları bu verileri gerçek zamanlı olarak işleyerek galerideki sesleri, görsel imgeleri ve hatta odadaki kokuları değiştirir. Örneğin, ziyaretçinin heyecanına veya huzuruna bağlı olarak, tropik orman manzarası ve kuş sesleri farklı şekilde tezahür eder.

Sergi boyunca konuklar, Amazon yağmur ormanlarının AI tarafından oluşturulmuş bir yorumuna dalarlar. Papağan çığlıkları, yağmur sonrası nemli toprak kokusu ve renklerin büyüleyici uyumu, insanı tamamen başka bir dünyaya götürür. Bu sadece bir izleme deneyimi değil, tüm duyulara hitap eden multisensörlü bir deneyimdir.

Ekolojik yaklaşım ve interaktif final

Proje sadece teknolojik değil, aynı zamanda ekolojik açıdan da önemlidir. Müzenin tüm hesaplama işlemleri ve AI modelleri Google Cloud platformunda çalışmakta olup, tüketilen enerjinin yüzde 87'si yenilenebilir, karbon nötr kaynaklardan sağlanmaktadır. Bu, modern sanatın ve yüksek teknolojilerin çevreye zarar vermeden gelişebileceğine dair bir örnek teşkil etmektedir.

Ziyaret sonunda konukları beklenmedik sürprizler bekliyor. Şu imkanlara sahip olacaklar:

  • Yapay zeka modeli tarafından insan duygularına göre özelleştirilmiş özel aromalı çikolataları tatmak;
  • Müzedeki interaktif etkileşim sonucunda oluşan benzersiz görüntülerin basılı olduğu tişörtler yaptırmak;
  • Kendi ziyaretine dayalı özel dijital veya basılı sanat eserleri satın almak.
Dataland müzesi resmi olarak 20 Haziran'da kapılarını açıyor. Bu proje, insan ve makine arasındaki sınırın neredeyse yok olduğu, sanatın geleceğinin nasıl olacağını gösteren önemli bir adımdır.

GoogleDatalandYapay ZekaSanatTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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