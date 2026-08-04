Kreios Space, çok alçak yörüngede hava soluyan motorlu ilk uydusunu tanıtıyor

İspanya merkezli Kreios Space startup'ı, uzay teknolojileri alanında önemli bir adım atarak çok alçak yörüngede hareket eden ve havayla çalışan elektrik motoruna sahip ilk uydusunu test etmeye hazırlanıyor. ixbt.com'a göre bu yenilikçi cihazın 2027'de uzaya fırlatılması planlanıyor. Uydu, çevrenin incelenmesi ve yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilmesi konusunda köklü değişiklikler sağlayabilir. Bu haberi Ixbt.com haber veriyor.

Projenin temel amacı, ABEP olarak adlandırılan hava soluyan elektrikli itki sistemini test etmek. Bu teknoloji, uzay araçlarının yaklaşık 200 kilometre yükseklikteki çok alçak Dünya yörüngesinde faaliyet göstermesine olanak tanıyor. Araç, üst atmosfer katmanlarındaki seyrek gazları toplayarak bunları elektrik motorları için çalışma maddesi olarak kullanıyor.

Teknik Çözümler ve İş Birliği Ayrıntıları

Geleneksel uydular, atmosferik sürtünme nedeniyle bu kadar alçak bir yörüngede hızla irtifa kaybediyor. Görev süreleri sınırlı olduğundan büyük miktarda yakıt taşımaları gerekiyor; bu da aracın ağırlığını artırıyor. Kreios Space'in geliştirdiği ABEP sistemi ise bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

Test amacıyla fırlatılacak ilk uydu, Kongsberg NanoAvionics şirketinin NanoAvionics MP42 mikro uydu platformu temel alınarak inşa edilecek. NanoAvionics uzmanları platformu görev gereksinimlerine uyarlayacak, gerekli faydalı yükü yerleştirecek, sistem testlerini gerçekleştirecek ve doğrudan Kreios Space uzmanlarına devretmeden önce aracı tamamen hazır hâle getirecek.

Yörünge Araştırmaları ve Gelecek Beklentileri

Planlanan uzay görevi sırasında birkaç önemli çalışmanın gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Uydu, çok alçak yörüngede ABEP motorunun çalışma verimliliğini uygulamalı olarak test edecek, çevresel parametreleri ölçecek ve optik ile yakın kızılötesi bantlarda bir metreden daha yüksek çözünürlükte görüntüler elde edecek.

Günümüzde bu tür çok alçak yörüngelere olan ilgi önemli ölçüde artıyor. Bunun nedeni, Dünya yüzeyinin daha ayrıntılı görüntülerinin elde edilebilmesi ve iletişim gecikmesinin azaltılabilmesi. Ancak bu alan hâlâ karmaşık mühendislik çözümleri gerektiriyor. Kreios Space'in yanı sıra Viridian Space, Avrupa Uzay Ajansı'nın itki laboratuvarları ve Hindistan merkezli Orbitt Space de bu teknolojiler üzerinde aktif olarak çalışıyor.