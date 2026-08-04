Enzo Maresca, Manchester City Kadrosundaki Eksik Parçayı Arıyor

·69·Spor
Enzo Maresca, Manchester City Kadrosundaki Eksik Parçayı Arıyor

Pep Guardiola'nın on yıllık tarihi hâkimiyetinin ardından Manchester City'de teknik direktörlük görevini üstlenen Enzo Maresca, kulüpte büyük değişikliklere ihtiyaç olmadığını, ancak kadroya deneyim katmanın önemli olduğunu vurguladı. Guardiola yönetiminde kazanılabilecek tüm kupaları kazanmış mükemmel bir mekanizmayı devralan 46 yaşındaki teknik adam, takımın elit seviyesini korumak için transfer piyasasında aktif çalışmalar yürütüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Daily Mail'in haberine göre Bernardo Silva, John Stones ve Nathan Aké gibi deneyimli futbolcuların ayrılması, teknik direktörü ciddi adımlar atmaya zorladı. Buna rağmen İtalyan teknik adam, kadroyu kökten yenilemenin şart olmadığını, ancak ayrılan liderlerin yerini doldurabilecek deneyimli oyunculara ihtiyaç duyulduğunu iyi biliyor. Enzo Maresca bu konuda şunları söyledi: «Neyse ki bu, çok fazla değişikliğe ihtiyaç duymayan bir takım. Bununla birlikte, hepimizin bildiği gibi kulüp Bernardo, John ve Nathan gibi önemli ve deneyimli futbolcularını kaybetti».

Gelecek İçin Transferler ve Genç Yetenekler

Manchester City yönetimi, geleceği düşünerek genç futbolcuları kadroya katmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kulüp, Lille'in genç yeteneği Ayyoub Bouaddi ile sözleşme imzalamaya çok yakın. Fas formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergileyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Elliot Anderson'ın 116 milyon sterlinlik transferini tamamlaması bekleniyor.

Genç yetenekler geleceğin temelini oluştursa da Maresca, ayrılan deneyimli oyuncuların yerini doldurabilecek tecrübeli profesyonelleri aktif şekilde arıyor. Manchester City, kanat oyuncularını ve sağ bekleri yakından takip ediyor. Özellikle Chelsea savunmacısı Malo Gusto ile kanat oyuncusu Pedro Neto'nun isimleri kulüple ciddi şekilde anılıyor.

Transfer Piyasasındaki Görüşmeler ve Kadro Değişiklikleri

Kadrodaki deneyimli oyuncular arasındaki dengeyi korumak her zamankinden daha önemli. Özellikle Real Madrid'in Rodri'yi kadrosuna katmak istemesi, bu konunun önemini artırıyor. Kulübün sportif direktörü Hugo Viana, söz konusu görüşmeleri yönetmek için Güney Kore'deki sezon öncesi turnuva sırasında özel olarak yola çıktı.

Hugo Viana aynı anda birden fazla transfer anlaşmasını koordine ediyor. Bunlar arasında Tottenham'ın ilgi gösterdiği Savinho'nun transferi ve Marsilya kalecisi Gerónimo Rulli'nin beklenen transferi de bulunuyor. Maresca ise taktik bulmacayı tamamlamak için doğru adayları bulma konusunda scout ekibi ve yönetimle sürekli iletişim hâlinde olduğunu doğruladı.

«Hugo burada, genel müdür Ferran Soriano da burada ve her gün bir şeyler yapmamız gerektiğini tartışıyoruz» diye ekledi Maresca. «Elbette yapmamız gereken işler var. Her gün iletişim hâlindeyiz. Transfer dönemi açık olduğu sürece her şey olabilir».

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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