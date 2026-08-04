Elon Musk, Tesla'nın çeyrek dönem raporlarında yapay zekâ hakkında çok konuşuyor

·50·Teknoloji
Elon Musk, Tesla'nın çeyrek dönem raporlarında yapay zekâ hakkında çok konuşuyor

Tesla geçen çeyrekte yaklaşık yarım milyon araç teslim etmiş ve gelirinin yüzde 70'ini otomobil satışlarından elde etmiş olsa da CEO'su Elon Musk artık şirketi otomotivden çok yapay zekâ ve robotik odaklı bir işletme olarak tanımlamaya çalışıyor. TechCrunch ve finansal araştırma şirketi Hudson Labs tarafından yapılan ortak analize göre, son yıllarda Tesla yöneticilerinin çeyrek dönem raporu toplantılarında odaklandığı konular büyük ölçüde değişti. S&P Market Intelligence verilerine dayanan analiz, Elon Musk'ın zamanının büyük bölümünü geleceğin teknolojilerine ayırdığını gösterdi. TechCrunch.com bildiriyor .

Finansal araştırmalar için özel olarak geliştirilen Co-Analyst yapay zekâ aracı kullanılarak, 2019'dan bu yana gerçekleştirilen tüm kazanç raporu görüşmelerinin dökümleri konu başlıklarına göre analiz edildi. Elde edilen verilere göre Elon Musk bugün konuşmalarının neredeyse yüzde 50'sinde yapay zekâ, robotaksiler ve tam otonom sürüş yazılımı hakkında konuşuyor. Karşılaştırma için, 2022'de bu tür girişimlere zamanının yalnızca yüzde 15-20'sini ayırıyordu.

Otonomi ve piyasa değeri

Elon Musk bu dönem boyunca otonom teknolojilerin şirketin yüksek piyasa değerini haklı çıkardığını defalarca vurguladı. 2024'ün ilk çeyrek raporunda şöyle demişti: «Tesla'yı yalnızca bir otomobil şirketi olarak değerlendiriyorsanız, bu temelden yanlış bir yaklaşımdır. Bir kişi Tesla'nın otonomi sorununu başarıyla çözeceğine inanmıyorsa, şirkete yatırım yapmamalıdır». Bu yaklaşım, şirket stratejisinin temel ekseni hâline geldi.

Bununla birlikte robotik, son üç yılda büyük bir ivme kazanan başka bir alan hâline geldi. Tesla, Optimus adlı insansı robotu üzerinde çalıştığını ilk kez 2021'de duyurmuştu. Sonraki bir yıl boyunca Elon Musk bu projeye zamanının yalnızca yüzde ikisini veya daha azını ayırdı. Ancak son bir yıl içinde Optimus hakkındaki görüşlerine konuşmalarının en az yüzde 10'unu ayırmaya başladı.

Geleneksel işin arka plana düşmesi

Optimus projesine ilgi, 2025'in üçüncü çeyreğindeki rapor görüşmesinde daha da arttı ve Elon Musk'ın dikkatinin neredeyse üçte birini oluşturdu. İlginç olan şu ki Elon Musk geleceğe yönelik fütüristik fikirlerden söz etme sıklığını artırırken Tesla'nın temel otomotiv işi büyümeyi bırakmıştı. Bunun sonucunda çeyrek dönem toplantılarında otomobiller ve üretim hakkında konuşmaya zamanının üçte birinden azını ayırıyor.

Geçen yılın üçüncü çeyreğindeki aynı rapor toplantısında Elon Musk'ın otomotiv işine ilişkin konulara zamanının yüzde 20'sinden azını ayırdığı kaydedildi. Finansal göstergeler hâlâ geleneksel satışlara dayanıyor olsa da rakamlar, şirket CEO'sunun önceliklerinin ve odağının tamamen başka bir alana — yapay zekâ ve robotiğe — yöneldiğini açıkça gösteriyor.

TeslaElon MuskYapay ZekâOptimusRobotik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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