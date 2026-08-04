Jon Obi Mikel, Vinícius Júnior’un Arsenal’a transferi söylentilerini değerlendirdi

Londra ekibi Chelsea’nin eski orta saha oyuncusu Jon Obi Mikel, Real Madrid’in yıldızı Vinícius Júnior’un Londra kulübü Arsenal’le anıldığı transfer söylentilerine sert tepki gösterdi. Ona göre Brezilyalı futbolcu, bu haberleri yalnızca Real Madrid’den daha kazançlı yeni bir sözleşme koparmak için yürütülen görüşmelerde bir araç olarak kullanıyor. Goal.com haber veriyor.

Goal.com’un aktardığı bilgilere göre Nijeryalı eski futbolcu, Vinícius Júnior’un geleceğiyle ilgili iddiaları The Obi One podcast’inde değerlendirdi. Ona göre Brezilyalı forvetin İngiltere Premier Lig’ine, özellikle de Emirates Stadyumu’na taşınmak gibi bir niyeti bulunmuyor.

Arsenal, İngiltere şampiyonluğunun en büyük favorisi

Jon Obi Mikel, sohbet sırasında İngiltere Premier Lig’indeki rekabet ortamını da değerlendirdi. Mikel’e göre Arsenal, yeni sezon öncesinde geleneksel “Büyük Altılı” takımları arasında en istikrarlı ve sakin ekip olma özelliğini koruyor.

Geçen sezon 22 yıllık aranın ardından şampiyonluk unvanını kazanarak Manchester City’yi yedi puan geride bırakan Londra ekibi, bu kez tahtını rakiplerine karşı korumak zorunda kalacak. Eski futbolcuya göre Mikel Arteta’nın çalıştırdığı takım, oyununu uzun yıllar boyunca geliştirdiği için şu anda diğerlerine kıyasla avantaja sahip.

Mikel Arteta’nın taktik yaklaşımı tartışılıyor

Buna rağmen Mikel Arteta, geçen sezonki ulusal şampiyonluk başarısına karşın Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e karşı alınan yenilgi nedeniyle eleştirilmişti. Jon Obi Mikel, şampiyonluk baskısının biraz azalmasının ardından İspanyol teknik adamın hangi taktik değişikliklere başvuracağını ilgiyle takip ediyor.

Eski orta saha oyuncusuna göre takım, geçen sezon kazanmak için her zaman göze hoş gelen bir futbol sergilemese de sonunda hedefine ulaştı. Şimdi ise taraftarlar ve uzmanlar, Arsenal’dan şampiyonluk unvanını savunma sürecinde daha etkili ve kapsamlı bir oyun tarzı bekliyor.