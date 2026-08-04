Jon Obi Mikel, Vinícius Júnior’un Arsenal’a transferi söylentilerini değerlendirdi

·48·Spor
Jon Obi Mikel, Vinícius Júnior’un Arsenal’a transferi söylentilerini değerlendirdi

Londra ekibi Chelsea’nin eski orta saha oyuncusu Jon Obi Mikel, Real Madrid’in yıldızı Vinícius Júnior’un Londra kulübü Arsenal’le anıldığı transfer söylentilerine sert tepki gösterdi. Ona göre Brezilyalı futbolcu, bu haberleri yalnızca Real Madrid’den daha kazançlı yeni bir sözleşme koparmak için yürütülen görüşmelerde bir araç olarak kullanıyor. Goal.com haber veriyor.

Goal.com’un aktardığı bilgilere göre Nijeryalı eski futbolcu, Vinícius Júnior’un geleceğiyle ilgili iddiaları The Obi One podcast’inde değerlendirdi. Ona göre Brezilyalı forvetin İngiltere Premier Lig’ine, özellikle de Emirates Stadyumu’na taşınmak gibi bir niyeti bulunmuyor.

Arsenal, İngiltere şampiyonluğunun en büyük favorisi

Jon Obi Mikel, sohbet sırasında İngiltere Premier Lig’indeki rekabet ortamını da değerlendirdi. Mikel’e göre Arsenal, yeni sezon öncesinde geleneksel “Büyük Altılı” takımları arasında en istikrarlı ve sakin ekip olma özelliğini koruyor.

Geçen sezon 22 yıllık aranın ardından şampiyonluk unvanını kazanarak Manchester City’yi yedi puan geride bırakan Londra ekibi, bu kez tahtını rakiplerine karşı korumak zorunda kalacak. Eski futbolcuya göre Mikel Arteta’nın çalıştırdığı takım, oyununu uzun yıllar boyunca geliştirdiği için şu anda diğerlerine kıyasla avantaja sahip.

Mikel Arteta’nın taktik yaklaşımı tartışılıyor

Buna rağmen Mikel Arteta, geçen sezonki ulusal şampiyonluk başarısına karşın Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e karşı alınan yenilgi nedeniyle eleştirilmişti. Jon Obi Mikel, şampiyonluk baskısının biraz azalmasının ardından İspanyol teknik adamın hangi taktik değişikliklere başvuracağını ilgiyle takip ediyor.

Eski orta saha oyuncusuna göre takım, geçen sezon kazanmak için her zaman göze hoş gelen bir futbol sergilemese de sonunda hedefine ulaştı. Şimdi ise taraftarlar ve uzmanlar, Arsenal’dan şampiyonluk unvanını savunma sürecinde daha etkili ve kapsamlı bir oyun tarzı bekliyor.

Vinícius JúniorArsenalJon Obi MikelReal MadridPremier Lig
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Salah Türkiye'ye doğru yola çıktı: Trabzonspor müzakereleri doğruladıSalah Türkiye'ye doğru yola çıktı: Trabzonspor müzakereleri doğruladıBugün, 07:33UFC sıralaması güncellendi: Listede üç Özbek yer alıyorUFC sıralaması güncellendi: Listede üç Özbek yer alıyorBugün, 06:17Üç yenilgi, iki tarihi gol: AFC Özbekistan'ı nasıl değerlendirdi?Üç yenilgi, iki tarihi gol: AFC Özbekistan'ı nasıl değerlendirdi?Bugün, 06:09Diyora Keldiyorova tatamiye döndü: büyük geri dönüş yakın mı?Diyora Keldiyorova tatamiye döndü: büyük geri dönüş yakın mı?Bugün, 06:07City, Pedro Neto için ilk adımı attı: transfer neye bağlı?City, Pedro Neto için ilk adımı attı: transfer neye bağlı?Bugün, 06:002026 Leagues Cup: Öne Çıkan Rekabet ve Değişiklikler2026 Leagues Cup: Öne Çıkan Rekabet ve DeğişikliklerBugün, 03:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor