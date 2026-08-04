Çin SpaceX ile rekabette: Long March 8A 23 internet uydusunu fırlattı

·37·Teknoloji
Çin SpaceX ile rekabette: Long March 8A 23 internet uydusunu fırlattı

Çin, alçak yörüngeli internet uydularından oluşan bir sonraki grubu başarıyla uzay yörüngesine yerleştirdi. ixbt.com verilerine göre bu önemli havacılık ve uzay etkinliği, 4 Ağustos günü Pekin saatiyle 16:52'de Hainan Adası'ndaki ticari uzay üssünden gerçekleştirildi. Bu haberi Ixbt.com haber veriyor.

Bu geniş kapsamlı görev için modernize edilmiş Long March 8A taşıyıcı roketi kullanıldı. Çinli yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, 23 modern aracın tamamı belirlenen yörüngeye başarıyla ulaştırıldı ve uzay ağının genişletilmesi yolunda bir sonraki önemli adım atıldı.

Modernize edilmiş roketin yetenekleri

Bu uçuş, güncellenen Long March 8A roketinin kapsamlı modernizasyon sonrasındaki ilk testiydi. Uzmanlar uçuş sırasında güncellenen sistemlerin performansını kapsamlı biçimde test etti ve roketin taşıma kapasitesinin önemli ölçüde arttığını doğruladı.

Uzmanlara göre teknik yeteneklerin genişletilmesi, gelecekte küresel ölçekte büyük uydu gruplarının oluşturulmasını daha verimli ve hızlı hâle getirecek. Ayrıca görev kapsamında bir dizi ileri teknoloji de test edildi.

Hızlı fırlatma modu

Operasyon sırasında hazırlık süreçleri optimize edildi ve fırlatma öncesi operasyonların genel verimliliği önemli ölçüde artırıldı. Bu durum, Çin'in uzay alanındaki teknolojik kapasitesinin giderek arttığını gösteriyor.

Bu başarılı uçuşun en önemli başarılarından biri, uyduların doğrudan hedef yörüngeye yerleştirilmesi modunun ilk kez uygulanmasıydı. Bunun sonucunda araçlar operasyonlarına çok daha erken başlayabildi.

Geleneksel yöntemlerin aksine bu kez araçların yörüngelerini aylar boyunca kendi başlarına yükseltmeleri gerekmedi. Bu yaklaşım, uzay internet ağlarının genişletilmesi ve hizmete alınması için gereken süreyi önemli ölçüde kısaltıyor.

ÇinUzayİnternetLong March 8ASpaceX
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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