Milan orta saha oyuncusu Fofana'ya İngiliz kulüplerinden ilgi var

Milan kulübünün Fransız orta saha oyuncusu transfer piyasasının ilgi odağında. GOAL.com'un haberine göre, oyuncuyla Premier Lig'in iki temsilcisi ilgileniyor ve geleceği önümüzdeki günlerde netleşebilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre Rossoneri yönetimi, orta sahadaki yoğunluğu azaltmak amacıyla Fofana'yı satışa çıkarmaya hazır. Kulüp, eski Monaco oyuncusunun transfer hakları için yaklaşık 20 milyon avro talep ediyor; bu karar oyuncunun menajeri tarafından da onaylandı.

İngiliz kulüplerinin ilgisi

Şu anda Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve Everton, orta saha oyuncusunun transferiyle ilgili ilk girişimlerde bulundu. İngiliz kulüpleri, kadrolarını güçlendirmek için deneyimli futbolcuyu kadrolarına katmak istiyor.

Buna rağmen Fransız futbolcunun bu konuda farklı bir tutumu var. Kaynağa göre Fofana kulüpten ayrılmak istemiyor ve Milan'da kalıp forma için mücadele etme konusunda kararlı.

Teknik direktörün güvenini kazanmak

Futbolcu, aralarında Inter'e karşı oynanacak maçın da bulunduğu önemli karşılaşmalarda teknik direktör Amorim'in güvenini kazanmaya çalışacak. Sezon öncesinde teknik direktörü ve kulüp yönetimini takım için gerekli bir oyuncu olduğuna ikna etmek istiyor.

Bu sezon Milan için büyük önem taşıyan sınavlar öncesinde teknik ekip, her oyuncudan maksimum verim almayı planlıyor. Fofana'nın geleceği ise sahadaki performansına ve transfer döneminin son günlerindeki görüşmelere bağlı olacak.