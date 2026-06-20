SpaceX Starbase Uzay Limanını Modernize Ediyor: Mechazilla Sistemi Güncelleniyor

·2·Teknoloji
SpaceX Starbase Uzay Limanını Modernize Ediyor: Mechazilla Sistemi Güncelleniyor

Elon Musk liderliğindeki SpaceX şirketi, Teksas'taki Starbase uzay limanında altyapı modernizasyonunun yeni bir aşamasını başlattı. Şu anda uzmanlar, birinci fırlatma rampasındaki Mechazilla kulesinin eski parçalarının sökümüyle meşgul. Bu kule, Super Heavy roket taşıyıcısını ve Starship gemisini iniş sırasında havada yakalamak için hizmet veren benzersiz bir mühendislik yapısıdır. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Ixbt.com'un haberine göre, bu karmaşık sürece dünyanın en güçlü makinelerinden biri olan Liebherr LR11000 paletli vinç dahil edildi. Almanya'nın Liebherr konserni tarafından üretilen bu vinç, 1000 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip olup, kulenin devasa parçalarının güvenli bir şekilde değiştirilmesine olanak tanıyor. Eski yapıların yerine yeni, standartlaştırılmış elementler kuruluyor.

Unifikasyon ve Teknolojik Verimlilik

Bu değişikliklerin temel amacı, Starbase alanındaki tüm fırlatma rampalarını aynı standarda getirmektir. İkinci rampada halihazırda kullanılan yeni sistemler artık birinci rampaya da uygulanıyor. Ekipmanların unifikasyonu, bakım sürecini basitleştirecek ve uçuşların güvenilirliğini önemli ölçüde artıracaktır.

Şu anda SpaceX uzmanları sadece inşaat çalışmalarıyla sınırlı kalmıyor. Paralel olarak yeni gemi ve hızlandırıcıların test edilmesi, motorların kurulumu ve su soğutma sistemlerinin düzenli kontrolü işlemleri yürütülüyor. Tüm bu hamleler, Starship projesini daha hızlı bir şekilde operasyonel aşamaya taşımaya yöneliktir.

Uzaya Yük Taşımada Devrimsel Hedefler

Elon Musk'ın belirttiğine göre, Starship tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, SpaceX uzaya yük çıkarma konusunda mutlak lider haline gelecek. Musk'ın öngörülerine göre şirket, dünyadaki diğer tüm uzay sağlayıcılarının toplamda çıkardığı yükten 100 kat daha fazla kütleyi yörüngeye taşıma kapasitesine sahip olacak.

Diğer şirketler kendi performanslarını üç kat artırsalar bile, SpaceX'in teknolojik üstünlüğünün korunması bekleniyor. Bu tür modernizasyon çalışmaları, Starship projesinin sadece Ay'a değil, aynı zamanda gelecekteki Mars misyonları için de temel oluşturmasını sağlıyor. Bu haberler, Starship'in başarısı küresel uydu internetine (Starlink) ve uzay araştırmaları maliyetlerinin düşmesine doğrudan etki edeceği için tüm uzay meraklıları için büyük önem taşıyor.

SpaceXStarshipElon MuskStarbaseTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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