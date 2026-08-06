Liverpool, Djed Spence transferi için çalışıyor

İngiltere millî takımının Dünya Kupası'ndaki güven veren performansıyla dikkat çeken savunmacı Djed Spence, transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Goal.com'un haberine göre Liverpool, yaz transfer döneminde futbolcuyu kadrosuna katma ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor. Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansının ardından 25 yaşındaki savunmacının bonservis bedeli hızla yükseldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre Liverpool teknik direktörü, takımın savunma hattını daha da güçlendirmek amacıyla yeni yetenekler arıyor. Bu adaylar arasında Djed Spence özellikle öne çıkıyor. Londra ekibi Tottenham'dan kiralık olarak Rennes, Leeds United ve Genoa dahil olmak üzere birçok takımda forma giyen futbolcu, 2025-2026 sezonunun sonlarına doğru nihayet gerçek performansını ortaya koydu.

Spence'in Tottenham'daki geleceği ve transfer bedeli

Buna rağmen futbolcunun Tottenham'daki geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Kulübün teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin Pedro Porro ile Andy Robertson'ı öncelikli kanat bekleri olarak görmesi nedeniyle Spence'in başka bir takıma transfer olma ihtimali yüksek değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Londra kulübüyle Haziran 2028'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalaması, Tottenham'a müzakerelerde avantaj sağlıyor.

Kulüp yönetimi, takımın önemli oyuncusunu düşük bir bedelle satmayı düşünmüyor. Kaynaklara göre Tottenham, yaklaşık 35 milyon sterlinlik uygun bir teklif gelmesi hâlinde futbolcunun ayrılmasına izin vermeye hazır. Ancak Kırmızılar bu yarışta yalnız değil; İngiltere millî takımının oyuncusuyla Avrupa'nın diğer üst düzey kulüpleri de ilgileniyor.

Inter'in ilgisi ve rekabet

Spence için yarışta Inter de ciddi bir niyet taşıdığını gösteriyor. Denzel Dumfries'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından Milano ekibi, kanat beklerini güçlendirmek için İngiliz futbolcuyu öncelikli aday olarak belirledi. Cristian Chivu'nun taktik sistemine uyum sağlaması beklenen oyuncu için İtalyan devi transfer bütçesini artırmaya da hazır.

Inter direktörleri Beppe Marotta ve Piero Ausilio, futbolcunun bonservis bedelinin daha da yükselmesinden endişe ediyor ve transferi mümkün olduğunca çabuk sonuçlandırmaya çalışıyor. Liverpool ise bu rekabette teknik direktörünün cazip projesiyle futbolcuyu kendi tarafına çekmeyi umuyor. Transfer dönemi kapanana kadar bu savunmacının geleceğiyle ilgili gelişmelerin daha da kızışması bekleniyor.