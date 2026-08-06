Ford, 28.350 dolarlık Fathom adlı yeni elektrikli kamyoneti tanıttı

Ford, yeni nesil elektrikli aracı olan Fathom adlı elektrikli kamyoneti resmen duyurdu. Aracın başlangıç fiyatı 28.350 dolar olurken, teslimat masraflarıyla birlikte 29.945 dolara ulaşması bekleniyor. ixbt.com’a göre bu rakam, şirketin 2025’ten beri planladığı 30.000 dolarlık önemli mali sınırın biraz altında kalıyor. Proje, otomobil pazarındaki yoğun rekabet koşullarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuyu Techcrunch.com bildirdi .

Bu yeni model, Ford’un F-150 Lightning’den sonraki ikinci seri üretim tamamen elektrikli kamyoneti (1990’larda üretilen sınırlı seri Ranger EV de hesaba katıldığında üçüncü) olacak. Ancak son yıllarda birçok otomobil üreticisi gibi Ford da elektrikli araç üretimine yönelik ilk büyük planlarını bir miktar küçültmek zorunda kaldı. Buna rağmen Fathom, şirketin maliyetleri önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen yeni Universal EV Platform (UEV) mimarisi temelinde üretilecek ilk araç olması açısından önem taşıyor.

Fiyatlandırma politikası ve üretim süreci

Şirketin CEO’su Jim Farley, bu girişimle pazar lideri Tesla ve ABD pazarına giren çok sayıda rekabetçi Çinli elektrikli araçla mücadelede avantaj elde etmek istiyor. Fathom, ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville kentinde bulunan fabrikada üretilecek. Aracın resmi tanıtımının ve ön sipariş sürecinin 2027’nin başında başlaması planlanıyor. İlk teslimatların ise aynı yılın sonbahar aylarında yapılması bekleniyor.

Fathom modeli için belirlenen 28.350 dolarlık başlangıç fiyatına yalnızca lityum demir fosfat tabanlı “standard range” batarya paketi dahil. Ford henüz aracın tek şarjla ne kadar menzil sunacağını açıklamadı. Şirket temsilcilerine göre Fathom adı, aracı kullanacak kişinin ihtiyaçlarını derinlemesine anlamayı ve geleneksel kamyonet alıcılarından farklı motivasyonları ifade etmeyi amaçlıyor.

Teknik özellikler ve iç mekân

Aracın teknik özellikleri ve yazılımı da dikkat çekiyor. Fathom, Apple Maps hizmeti yüklü olarak geliyor. Perşembe günü açıklanan bilgilere göre araç, Android Auto ve Apple CarPlay sistemlerini de destekliyor. Ancak kamyonetin Apple’ın yeni nesil CarPlay Ultra sistemiyle çalışmayacağı açıklandı.

İç mekân beş kişilik oturma düzenine sahip ve Toyota RAV4 crossover’ına kıyasla daha geniş bir yaşam alanı sunuyor. Araçta ayrıca büyük, yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekran ve dijital otomobil anahtarı bulunuyor. Fathom modeli, F-150 Lightning ve hibrit versiyonlarda olduğu gibi çift yönlü güç aktarımı özelliğine sahip olacak. Her Fathom modeli BlueCruise teknolojisini destekleyecek. Ancak alıcıların, ellerini direksiyonda tutmalarını gerektirmeyen bu sürüş destek sistemini etkinleştirmek için ek ücret ödemesi gerekecek.