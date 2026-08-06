Rusya’daki Nükleer Santraller İçin Aşırı Dayanıklı Sensörlerin Tedarikine Başlandı

·60·Teknoloji
Rusya’daki Nükleer Santraller İçin Aşırı Dayanıklı Sensörlerin Tedarikine Başlandı

Rusya’nın «Rostex» devlet kuruluşuna bağlı «Rosel» holdingi, nükleer santraller için tasarlanan ilk parti «Vulkan» manyetik kontak sensörlerini müşteriye teslim etti. ixbt.com’un aktardığına göre bu cihazlar, yüksek basınçlı buhar boru hatlarında çalışmak üzere tasarlandı ve en zorlu koşullarda bile kesintisiz çalışabiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu hermetik sensörler, buhar boru hatlarındaki vanaların iç kısmına monte edilerek kapanma sürecini sıkı şekilde kontrol ediyor. Uzmanlara göre yeni cihazlar, enerji sektöründeki en yüksek güvenlik ve güvenilirlik gereksinimlerini tamamen karşılıyor.

Teknik özellikler ve dayanıklılık

«Vulkan» sensörleri, son derece zorlu çalışma koşulları için tasarlanmış olmalarıyla öne çıkıyor. Cihazlar, 350 dereceye kadar yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor. Ayrıca güçlü darbelere karşı dirençli olan sensörler, santral sahasında hesaplanan en büyük deprem meydana gelse bile tam işlevselliğini koruyor.

Cihazın başlıca avantajlarından biri, çalışmak için ayrı bir elektrik beslemesine ihtiyaç duymaması. Geleneksel Hall sensörleriyle karşılaştırıldığında bu hermetik cihazlar daha küçük boyutlara sahip ve daha yüksek güvenilirlik sunuyor.

Hizmet ömrü ve kullanım

Paylaşılan bilgilere göre bu sensörlerin çalışma ömrü, 5 milyar bağlantı ve kesme döngüsüne kadar dayanacak şekilde tasarlandı. Bu da sensörlerin değiştirilmeden uzun yıllar kullanılabilmesini sağlıyor.

Cihazların gövdesi yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretiliyor. Bu özellik, agresif ortamlardaki dayanıklılıklarını daha da artırıyor. Sonuç olarak sensörlerin garanti edilen hizmet ömrü 12 yıl olarak belirtiliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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