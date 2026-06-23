SpaceX Yeni Starfall Aracını Uzaya Gönderiyor: Projenin Özellikleri

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, bugün 23 Haziran'da en yeni ve gizemli projelerinden biri olan Starfall uzay aracını ilk kez uzaya fırlatmayı planlıyor. Bu görev, sadece teknolojik karmaşıklığıyla değil, aynı zamanda uzay taşımacılığı alanında yeni bir dönemi başlatma potansiyeliyle de sektör uzmanlarının dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) verilerine göre, Starfall aracı iki bölümden oluşuyor ve yapısı son derece dayanıklı malzemelerden üretilmiş. Aracın üst kısmı, yaklaşık 1400 kilogram ağırlığında bir alüminyum yapıdan oluşuyor ve özel bir ısı koruma katmanı ile kaplanmış. Bu bölüm, uçuşun en yüksek aşamalarında ana yükü taşıyor.

Cihazın alt kısmı ise ısı kalkanı görevi görüyor. Karbon fiberden üretilen bu kısmın toplam ağırlığı yaklaşık 700 kilogram civarında. Bu bölüme, aracın atmosfere yeniden giriş sürecinde yön kontrolünü sağlamak için inert gaz (muhtemelen azot) sağlayan yüksek basınçlı tüpler (COPV) yerleştirilmiş.

Teknik Kapasiteler ve Güvenli İniş

Starfall aracının temel özelliği, atmosfere yeniden giriş sırasında ikiye ayrılmasıdır. Plazma aşamasından geçtikten sonra, aracın hızını düşürmek için frenleme ve ana paraşüt sistemi devreye girer. Bu da cihazın okyanusa güvenli bir şekilde iniş yapmasını (splashdown) sağlar. SpaceX, bu teknoloji ile yüklerin yeniden kullanılabilirlik imkanıyla teslim edilmesini hedefliyor.

Şirket, gelecekte Starfall araçlarının seri üretimine geçmeyi planlıyor. Bu cihazların insani yardım ve ticari amaçlar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılması öngörülüyor. Ancak en önemli yönlerden birinin askeri amaçlar olması bekleniyor.

Özellikle Starfall yardımıyla yüklerin dünyanın bir noktasından diğerine çok kısa sürede ulaştırılması imkanı, ordu için oldukça faydalı olacaktır. Bunun, çatışma bölgelerine veya acil yardıma muhtaç bölgelere kritik yüklerin hızla ulaştırılmasında devrim niteliğinde bir çözüm olması bekleniyor.

ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, bu uçuş Falcon 9 taşıyıcı roketin birinci aşaması için rekor niteliğinde olan 29. görev olacak. Daha önce bu roket; Crew-6, SES O3b mPOWER-B ve 23 Starlink görevi gibi önemli projelerde başarıyla kullanılmıştı. Bugünkü fırlatma, SpaceX için yeniden kullanılabilir teknolojiler konusundaki bir sonraki önemli sınav olarak kabul ediliyor.