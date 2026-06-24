Uzay Yarışında Yeni Aşama: Pegasus XL'ın Dönüşü ve SpaceX'in Rekor Haftası

Bu haftanın dünya kozmonotiği için oldukça yoğun geçmesi bekleniyor. Dünya genelinde toplam altı yörünge uçuşu planlanırken, bunlardan beşi Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait. Haftanın en çarpıcı olaylarından biri ise, 2021'den beri ilk kez Pegasus XL roketinin uzaya geri dönüşü olacak. Bu süreçler, özel uzay şirketlerinin küresel pazardaki hakimiyetinin giderek arttığını gösteriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Haftalık uçuş serisini Çin'in Chang Zheng 7A roketi başlattı. 23 Haziran'da Wenchang uzay üssünden fırlatılan bu roket, gizli TJSW-26A uydusunu başarıyla yer sabit yörüngesine taşıdı. Yüksekliği 60 metreden fazla olan bu roket, alçak dünya yörüngesine 12 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Bu, Çin'in bu yılki stratejik öneme sahip sıradaki uçuşu oldu.

SpaceX: Starfall Testi ve Starlink Görevleri

SpaceX şirketi, Falcon 9 roketleri yardımıyla haftada beş görev gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bunların en önemlisi Starfall Demo aracının test edilmesiydi. ixbt.com verilerine göre, bu disk şeklindeki araç, yörüngeden yüklerin otonom olarak dünyaya geri döndürülme teknolojisini test etmek için tasarlandı. Bunun, gelecekte yörünge laboratuvarları ve uzaydaki üretim tesisleri için hayati bir çözüm haline gelmesi bekleniyor.

Ayrıca şirket, Starlink küresel internet ağını genişletmeye devam ediyor. Kaliforniya'daki Vandenberg üssünden 24 adet Starlink v2 Mini uydusunun fırlatılması planlanıyor. Bu, SpaceX için 2026'nın 76. uçuşu olacak ve şirketin toplam fırlatma sayısı 686'ya ulaşacak. Bu yoğunluk, uzay teknolojileri alanında mutlak liderliği sağlıyor.

Dört Yıllık Aradan Sonra Pegasus XL Geri Dönüyor

Haftanın en nadir olayı, Northrop Grumman tarafından yönetilen Pegasus XL roketinin uçuşudur. Bu roket, bir Lockheed L-1011 TriStar Stargazer uçağı yardımıyla havadan fırlatılır. Görevin temel amacı, NASA'nın Neil Gehrels Swift Observatory yörünge gözlemevinin çalışma süresini uzatmaktır. Katalyst şirketi tarafından geliştirilen özel araç, teleskopu yakalayarak alçalan yörüngesini yukarı taşıyacaktır.

Hafta sonunda SpaceX iki büyük fırlatma daha gerçekleştirecek. Bunlar arasında SiriusXM şirketi için tasarlanan yedi tonluk SXM-11 haberleşme uydusu da bulunuyor. Bu araç, kullanıcılara yüksek kaliteli uydu radyosu sunulmasını sağlayan 10 metrelik devasa bir ağ yansıtıcı ile donatılmıştır. Bu uçuş zinciri, yıl başından bu yana dünya genelinde gerçekleştirilen yörünge denemelerinin sayısını 154'e çıkaracak.