Figma, tasarım ve programlama arasındaki engelleri kaldıran yeni özellikler tanıttı

·3·Teknoloji
Figma, tasarım ve programlama arasındaki engelleri kaldıran yeni özellikler tanıttı

Tasarımcılar ve geliştiriciler için dünyanın en popüler platformlarından biri olan Figma, bir sonraki büyük güncellemesini duyurdu. Bu güncelleme, proje çalışma süreçlerini kökten değiştirmeye odaklanıyor; artık platformda kod katmanları (code layers), animasyon araçları ve AI tabanlı gelişmiş araçlar yer alıyor. Bu adım, tasarım ve kod yazma süreçlerini birbirine daha da yaklaştırmayı hedefliyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Figma ekibi uzun süredir kod entegrasyonu üzerinde çalışıyordu. Geçen yıl şirket Claude Code ve Codex gibi sistemlerle iş birlikleri kurmuştu, şimdi ise kod katmanları doğrudan çalışma alanına (canvas) eklendi. Bu özellik, ekiplerin repozitörleri klonlamasına ve koddan alınan akışları test etmek için tasarım katmanlarına kolayca aktarmasına olanak tanıyor. ixbt.com'a göre bu yenilik, uzmanlar arasındaki iletişimi önemli ölçüde hızlandıracak.

Tasarım ve kodun uyumu

Figma Ürün Direktörü Yuhki Yamashita, yeni kod katmanlarının tasarımcıların, ürün yöneticilerinin ve geliştiricilerin fikirleri hızla test etmelerine olanak tanıyacağını vurguladı. Sözlerine göre, buradaki temel odak nokta üretim için mükemmel kod yazmak değil, yeni yönelimleri hızla keşfetmektir. Bu da ekip ortamında farklı çözümlerin görsel olarak incelenmesine ve tartışılmasına yardımcı olur.

Bir diğer önemli yenilik ise animasyonların, geçişlerin (transitions) ve 3D transformasyonların eklenmesidir. Daha önce tasarımcılar, animasyonlar oluşturmak için harici programlar kullanmak ve ardından bunları yazılımın anlayacağı koda dönüştürmek zorundaydı. Artık tüm animasyon efektleri doğrudan Figma içinde oluşturulabiliyor ve projeye entegre edilebiliyor.

Yapay zeka yetenekleri genişliyor

Figma, yapay zeka (AI) asistanını da önemli ölçüde geliştirdi. Kullanıcılar artık metin komutları (prompts) aracılığıyla tekrarlayan görevleri yerine getiren özel beceriler oluşturabilirler. Ayrıca sisteme Notion, Excel ve GitHub gibi harici araçları bağlama veya dosyalar ekleme imkanı getirildi. Bu, AI'nın kullanıcının ne istediğini daha iyi anlaması için ek bağlam sağlar.

Şirket ayrıca, kullanıcıların metin sorguları yardımıyla kendi kişisel eklentilerini oluşturmalarına izin verdi. Örneğin, artık karmaşık layout jeneratörleri veya vektör yolu izleyicileri (vector path tracers) programlama bilgisi olmadan bile oluşturulabiliyor. Bu da platformun yeteneklerinin her kullanıcının ihtiyacına göre özelleştirilmesinin önünü açıyor.

Geçen yıl Figma tarafından satın alınan Weavy aracı da platforma tamamen entegre ediliyor. Yıl sonuna kadar beklenen güncelleme ile kullanıcılar, Weavy iş akışlarını doğrudan Figma içinde oluşturabilecekler. Bu yenilikler, Figma'nın dijital ürün geliştirme süreçlerinde temel araç olduğu için tüm IT uzmanları ve tasarımcılar için büyük önem taşıyor.

FigmaTasarımITYapay ZekaProgramlama
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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