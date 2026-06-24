İnsansı Robot Üreticisi Agility Robotics 2,5 Milyar Dolarlık Anlaşmayla Borsaya Giriyor

·27·Teknoloji
İnsansı Robot Üreticisi Agility Robotics 2,5 Milyar Dolarlık Anlaşmayla Borsaya Giriyor

İnsansı robot teknolojileri alanında lider kabul edilen Agility Robotics girişimi, bir özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) olan Churchill Capital Corp XI ile birleşerek halka arz edileceğini duyurdu. Bu anlaşma sonucunda şirketin piyasa değerinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu adım, robotik alanındaki ticari potansiyelin yeni bir aşamaya taşındığını gösteriyor. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

İşlem sonucunda şirketin 620 milyon dolardan fazla kaynak sağlaması bekleniyor. Bu fonların yaklaşık 200 milyon doları yeni ve mevcut kurumsal yatırımcılar tarafından sağlanacak. Agility Robotics, şu anda depo ve lojistik sistemlerinde aktif olarak kullanılan iki ayaklı Digit robotu ile dünya çapında tanınmaktadır.

Digit v5: Yeni Nesil Robotlar ve Üretim Kapasitesi

Şirket, elde edilen yatırımları yeni nesil Digit v5 robotlarının seri üretimine yönlendirmeyi planlıyor. Şu anda bu model için 300 milyon doların üzerinde çok yıllık sipariş alınmış durumda. Agility Robotics verilerine göre, 30'dan fazla büyük müşteri bu robotları operasyonlarına geniş ölçekte entegre etme imkanlarını araştırıyor.

Şu anda Digit robotları; Schaeffler, GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada ve Mercado Libre gibi dev şirketlerin sistemleri dahil olmak üzere dokuz büyük tesiste başarıyla çalışmaktadır. Agility Robotics projesinin Amazon, NVIDIA ve SoftBank Vision Fund 2 gibi teknoloji devleri tarafından desteklenmesi, projenin gelecek vaat ettiğini kanıtlıyor.

İş Gücü Piyasasındaki Açığa Çözüm

Agility Robotics CEO'su Peggy Johnson, insansı robotların yakın gelecekte iş verimliliğinin ve tedarik zinciri istikrarının temel itici gücü olacağını vurguladı. Johnson'a göre şirket, işletmelerin iş gücü eksikliğini gidermelerine, verimliliği artırmalarına ve AI tabanlı otomasyonu güvenli bir şekilde uygulamalarına yardımcı oluyor.

Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de bu tür teknolojiler, gelecekte lojistik ve üretim verimliliğini artırmada önemli bir rol oynayabilir. Özellikle büyük lojistik merkezlerinde ve otomotiv endüstrisinde insansı robotların kullanımı, insan faktörüne bağlı riskleri azaltacaktır.

Birleşen şirketin Kuzey Amerika borsalarından birinde AGLT koduyla işlem görmesi bekleniyor. Agility Robotics, 2015 yılında Oregon Eyalet Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, kısa sürede bir laboratuvar projesinden küresel bir teknoloji oyuncusuna dönüşmeyi başarmıştır.

Agility RoboticsRobotikNVIDIAAmazonYapay Zeka
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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