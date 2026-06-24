ABD'de Tesla'nın Karıştığı Ölümlü Kaza: NTSB Özel Soruşturma Başlattı

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Texas eyaletinde meydana gelen ve can kaybıyla sonuçlanan Tesla marka otomobilin karıştığı trafik kazasıyla ilgili resmi soruşturma başlattı. Bu olay, elektrikli araçların otopilot sistemlerinin güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

Facia, Texas'ın Katy şehrinde meydana geldi; Tesla sürücüsü Michael Butler kontrolü kaybederek bir konuta çarptı. Olay sonucunda evde bulunan 76 yaşındaki Marta Avila, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Şu anda konuyu sadece NTSB değil, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) de paralel olarak incelemekte.

Sürücü ve Şirket Arasındaki Çelişki

İlk bilgilere göre, sürücü Michael Butler yerel kolluk kuvvetlerine kaza anında Tesla'nın Autopilot sisteminin açık olduğunu bildirdi. Ancak Tesla şirketi bu iddiaları reddediyor. Şirket temsilcileri, araç bilgisayarından alınan verilerin sürücünün hız pedalına sonuna kadar bastığını gösterdiğini vurguluyor.

Tesla'nın yaptığı açıklamaya göre, sürücünün pedala basması Full Self-Driving (FSD) yazılımının çalışmasını durdurmuş (override). Sonuç olarak aracın hızı saatte 73 mile (yaklaşık 117 km/soat) ulaşmış ve eve çarpmış. Buna rağmen şirket, şu ana kadar bu verileri doğrulayan tam teknik raporları kamuoyuyla paylaşmadı.

Hayatını kaybeden kadının ailesi çoktan mahkemeye dava dilekçesiyle başvurdu. Davada sürücü Michael Butler ve Tesla şirketi, ihmalkarlık ve teknik arıza ile suçlanıyor. Avukatlara göre, aracın güvenlik sistemlerinin böyle bir acil durumda çarpışmayı önlemesi veya hızı otomatik olarak düşürmesi gerekiyordu.

NTSB ve NHTSA uzmanları, Tesla'dan aracın dahili log dosyalarını ve tüm dijital verileri talep ediyor. Bu verilerin analizi, kaza anında tam olarak kimin veya neyin hata yaptığını —yazılım mı yoksa insan faktörü mü— belirlemeye yardımcı olacak.

ixbt.com verilerine göre, bu soruşturmanın sonuçları Tesla için ciddi sonuçlar doğurabilir. Eğer sistem hatası kanıtlanırsa, şirket binlerce aracı geri çağırmak veya yazılımda köklü değişiklikler yapmak zorunda kalacak. Özbekistanlı otomobil tutkunları ve Tesla sahipleri için de bu tür haberler önemli, çünkü ülkemizde de elektrikli araçlar yaygınlaşıyor ve güvenlik fonksiyonları sürekli ilgi odağında.