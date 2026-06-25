Tata Electronics Sisteminde Büyük Siber Saldırı: Apple ve Tesla Belgeleri Sızmış Olabilir

·7·Teknoloji
Tata Electronics Sisteminde Büyük Siber Saldırı: Apple ve Tesla Belgeleri Sızmış Olabilir

Hindistan'ın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Tata Electronics, sistemlerine bir siber saldırı düzenlendiğini resmen doğruladı. Bu olay sonucunda, küresel teknoloji pazarının liderleri olan Apple ve Tesla şirketlerine ait gizli verilerin ağa sızmış olabileceği endişesi hakim. Uzmanlar şu anda çalınan verilerin kapsamını inceliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Hacker forumlarında ortaya çıkan bilgilere göre, çalınan dosyaların toplam hacmi 630 GB'ı aşıyor. Bu veri kümesi 204 300'den fazla dosyayı içeriyor ve bunlar arasında Apple tedarikçilerinin teknik spesifikasyonları ile Tesla üretim sürecine ilişkin belgelerin olduğu belirtiliyor. TechCrunch yayını, bu bilgilerin bir kısmını inceleyerek gerçek olma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

Siber saldırı detayları ve şirketin tutumu

Siber güvenlik uzmanı Rajshekhar Rajaharia, sızan veriler arasında Outlook e-posta yazışmaları, SAP sistemleri materyalleri ve Tata Electronics müşterilerine ait proje belgelerinin bulunduğunu vurguladı. Tata Electronics temsilcisi, şirketin birkaç hafta önce sistemlerde şüpheli etkinlikler tespit ettiğini ve derhal önlem aldığını doğruladı.

Şirket yönetimi, bu olayın operasyonel faaliyetleri, yani fabrikaların çalışmasını etkilemediğini belirtiyor. Ancak, tam olarak hangi verilerin çalındığı, kaç çalışanın veya ortak kuruluşun zarar gördüğü hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Ayrıca, Apple ve Tesla gibi büyük müşterilerin bu konuda resmen bilgilendirilip bilgilendirilmediği sorusu da şimdilik cevapsız kalıyor.

Hindistan'ın küresel tedarik zincirindeki yeri

Bu siber saldırı stratejik açıdan çok hassas bir zamanda gerçekleşti. Son yıllarda Apple, ASML, Intel ve Qualcomm gibi şirketler üretim kapasitelerini Çin dışına, özellikle Hindistan'a taşımaya çalışıyor. Tata Electronics bu süreçte ana halka konumunda ve 2023 yılında Wistron varlıklarını satın alarak iPhone monte eden ilk Hindistan şirketi olmuştu.

Reuters ajansının haberine göre, Apple bu durumla ilgili bağımsız soruşturmalarını çoktan başlattı. Hackerların çalınan veriler karşılığında fidye talep ettiğine dair gayriresmi bilgiler de mevcut. Tata Group bünyesindeki bu işletme, 2024 yılında Tesla ile yarı iletken tedariki konusunda da sözleşme imzalamıştı.

Bu olay, küresel teknoloji zincirleri yeni bölgelere taşınırken siber güvenlik meselesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı. Apple ve Tesla şu an için durumla ilgili resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor, ancak uzmanlar bu olayın Hindistan'ın bir üretim merkezi olarak itibarını etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

AppleTeslaTata ElectronicsSiber SaldırıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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