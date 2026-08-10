YouTube içerik üreticileri için gelir koşullarını kökten değiştirdi

·43·Teknoloji
YouTube içerik üreticileri için gelir koşullarını kökten değiştirdi

Google'a ait YouTube platformu, yeni içerik üreticileri için para kazanma koşullarının önemli ölçüde sıkılaştırılacağını açıkladı. Bu değişiklikler, platformda ilk kez gelir elde etmek isteyen içerik üreticilerinden iki kat daha fazla zaman ve etkinlik talep edilmesi anlamına geliyor ve dijital içerik dünyasında büyük tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre yeni kurallar uyarınca, YouTube Partner Program'a katılarak reklamlardan ve aboneliklerden para kazanmaya başlamak isteyen içerik üreticilerinin son bir yıl içinde en az 8 bin saatlik izlenme süresi biriktirmesi veya son 90 gün içinde Shorts videoları üzerinden 20 milyon görüntülemeye ulaşması gerekecek. Hatırlanacağı üzere mevcut koşullar 4 bin saatlik izlenme süresi ve 10 milyon Shorts görüntülemesini kapsıyordu.

Bu yeniliklerin bu yıl 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak şirket temsilcileri, bu değişikliklerin YouTube Partner Program'ın hâlihazırda üyesi olan mevcut içerik üreticilerini etkilemeyeceğini belirtiyor. Onların para kazanma koşulları değişmeden kalacak.

Shorts içerik üreticileri için yeni koşullar

YouTube ayrıca Shorts Creators Pool üzerinden para kazanmaya devam edebilmek için içerik üreticilerinin her 90 günlük dönemde 10 milyon görüntüleme eşiğini koruması gerektiğini açıkladı. Kanal bu göstergenin altına düşerse iş ortaklığı programında kalır ve uzun formatlı videolardan gelir elde etmeyi sürdürür; ancak Shorts gelirleri yalnızca göstergeler yeniden gerekli seviyeye ulaştığında geri yüklenir.

Şirketin resmi açıklamasına göre bu tür kısıtlamalar, YouTube platformunun hızlı büyüme hızına uyum sağlamak amacıyla getiriliyor. Günümüzde platformda her gün 200 milyardan fazla Shorts görüntülemesi kaydediliyor ve televizyon ekranlarında bir milyar saatten fazla içerik izleniyor.

Pazar bağlamı ve diğer platformlar

Yeni kurallar, yeni içerik üreticileri için YouTube para kazanma programına girmeyi ve programda kalmayı zorlaştırıyor. Bu durum, genç içerik üreticileri üzerinde geniş bir kitleyi sürekli olarak çekme konusunda ek baskı oluşturarak yeni katılımcıların hızlı gelir elde etme fırsatını sınırlayabilir.

Bununla birlikte YouTube, daha uygun fiyatlı Premium Lite abonelik hizmetini YouTube Premium'un mevcut olduğu tüm ülkelere genişlettiğini açıkladı. Bu abonelikten elde edilen gelirin yüzde 55'i uzun formatlı video içerik üreticilerine, yüzde 45'i ise Shorts içerik üreticilerine dağıtılacak.

Sosyal medya pazarı ve dijital platformların teşvik programlarını aktif biçimde yeniden değerlendirdiğini belirtmek gerekir. Örneğin Elon Musk yönetimindeki X (eski adıyla Twitter) platformu da içerik üreticisi ödüllerini güncelleyerek yalnızca orijinal içeriği ödüllendirmeye geçerken, Facebook da TikTok ve YouTube içerik üreticilerini kendine çekmek için yeni programlar başlatmıştı.

YouTubeMonetizasyonTeknolojiShortsGoogle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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