SpaceX Yeni Starship Motorunu Başarıyla Test Etti

·32·Teknoloji
SpaceX Yeni Starship Motorunu Başarıyla Test Etti

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, uzayı fethetme yolunda bir sonraki önemli adımı attı. Starbase poligonundaki Massey's Test Site kompleksinde, Starship gemisinin yeni prototipi olan Ship 40 üzerinde statik ateşleme testleri başarıyla tamamlandı. Bu test, aracın uçuşa hazır olduğunu doğrulamak ve gelecekteki görevlerin güvenliğini sağlamak açısından kritik öneme sahip. Ixbt.com haberine göre.

Test süreci boyunca, geminin üst aşamasına monte edilen motorlardan biri kısa süreliğine çalıştırıldı. Ixbt.com'un bildirdiğine göre, motor yaklaşık 10 saniye boyunca çalıştı. Bu süre zarfında uzmanlar, yakıt sistemini ve motorun ekstrem koşullardaki stabilitesini analiz ettiler. Testten sonra oluşan devasa gaz bulutu hızla dağıldı, bu da sürecin planlandığı gibi ilerlediğini gösteriyor.

Flight 13 Görevine Hazırlık

Bu statik test, Flight 13 olarak adlandırılan bir sonraki test uçuşuna hazırlıkların bir parçasıdır. Ship 40 prototipinin, Booster 20 hızlandırıcı ile birlikte uzaya yükselmesi planlanıyor. Uzmanlara göre, motorun uçuş öncesinde yerdeyken ateşlenmesi, yörüngedeki yeniden ateşleme sürecini simüle ediyor olabilir.

SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell, gelecek 13. uçuş senaryosunun büyük ölçüde Flight 12 görevini tekrarlayacağını belirtti. Bu durum, şirketin teknolojilerini aşamalı olarak geliştirdiğini ve hataları sıfıra indirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Şirketin uzun vadeli planları çok daha kapsamlı. Bildirildiğine göre, Flight 14 görevinin Starship tarihindeki ilk tam orbital uçuş olması bekleniyor. Şu anda Florida'daki Cape Canaveral'da bulunan kozmodromda, bu dev roketleri yakalamak ve fırlatmak için tasarlanan Mechazilla kulesinin kurulum çalışmaları hızla devam ediyor.

Starship projesi sadece SpaceX için değil, tüm insanlık için önemlidir; çünkü bu geminin gelecekte Ay'ın kolonizasyonu ve Mars'a yapılacak ilk seferler için temel taşıma aracı olması öngörülüyor. Başarılı ateşleme testleri, Elon Musk'ın yeniden kullanılabilir roket sistemleri hayalinin gerçeğe dönüştüğünü bir kez daha kanıtladı.

SpaceXStarshipElon MuskUzayTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Güneşte En Yüksek X Sınıfı Patlamalar Bekleniyor: Dünyada Güçlü Manyetik Fırtınalar OluşabilirGüneşte En Yüksek X Sınıfı Patlamalar Bekleniyor: Dünyada Güçlü Manyetik Fırtınalar OluşabilirBugün, 09:00Nubia Air Pro: Dünyanın En İnce Akıllı Telefonlarından Biri Avrupa Pazarına GeliyorNubia Air Pro: Dünyanın En İnce Akıllı Telefonlarından Biri Avrupa Pazarına GeliyorBugün, 07:25Beyaz Saray, OpenAI'dan yeni yapay zeka modelinin çıkışını yavaşlatmasını istediBeyaz Saray, OpenAI'dan yeni yapay zeka modelinin çıkışını yavaşlatmasını istediBugün, 04:53Kompakt Akıllı Telefon Tutkunlarına Müjde: Enough Phone 5,2 İnçlik Modelini TanıtıyorKompakt Akıllı Telefon Tutkunlarına Müjde: Enough Phone 5,2 İnçlik Modelini TanıtıyorBugün, 03:54YouTube Shorts Güncellendi: Video Hızlandırma Özelliği ve Yeni ArayüzYouTube Shorts Güncellendi: Video Hızlandırma Özelliği ve Yeni ArayüzBugün, 03:28AMD Ryzen 7 5800X3D Yıldönümü İşlemcisi ABD'de Dakikalar İçinde TükendiAMD Ryzen 7 5800X3D Yıldönümü İşlemcisi ABD'de Dakikalar İçinde TükendiBugün, 03:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı